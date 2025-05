Samsung: il Galaxy Z Flip 7 FE sarà una revisione del Z Flip 6

Quest’anno Samsung lancerà sul mercato vari nuovi modelli di smartphone pieghevoli, tra cui dovrebbe figurare anche il Galaxy Z Flip 7 FE, un modello meno costoso rispetto agli altri parte della gamma e, proprio per questo, con qualche compromesso per quel che concerne le prestazioni. La conferma di ciò arriva con le indiscrezioni che sono state diffuse nelle scorse ore, svelando le specifiche principali del device e, a quanto pare, non sarà altro che una versione rimarchiata del già esistente Galaxy Z Flip 6.

Galaxy Z Flip 7 FE: svelate le specifiche

Il nuovo smartphone del colosso coreano dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12 GB di RAM e dovrebbe poter contare su un display interno LTPO AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e un display esterno Super AMOLED da 3,4 pollici.

Per quanto riguarda il comparto imaging, il Galaxy Z Flip 7 FE dovrebbe disporre di una fotocamera interna da 10 megapixel dedicata ai selfie e una doppia fotocamera esterna, con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel.

Lo smartphone dovrebbe altresì poter contare su una scocca resistente all’acqua con certificazione IP48, ma non alla polvere, su una batteria da 4.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 25 W via cavo e a 15 W in modalità wireless, su altoparlanti stereo e su una porta con standard USB Type-C 3.2.

In merito al prezzo, poi, secondo le indiscrezioni in Europa il Galaxy Z Flip FE potrebbe essere proposto a una cifra inferiore ai 1.000 euro.