Apple iPhone 16: annuncio il 9 settembre

Smentite le indiscrezioni del fine settimana sulla data. La previsione era tuttavia sbagliata solo di 24 ore. Apple ha invitato la stampa specializzata all’evento Glowtime che avrà luogo presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park il 9 settembre a partire dalle ore 10:00 locali (le 19:00 in Italia). Ovviamente i protagonisti indiscussi saranno i nuovi iPhone 16.

Anche Apple Watch Series 10 e AirPods 4?

Sull’invito è scritto “It’s Glowtime“. Il riferimento è all’effetto animato usato per l’ultima versione di Siri. Come evidenzia Mark Gurman di Bloomberg, Apple aveva pianificato l’evento per martedì 10 settembre. Invece ha dovuto anticipare di un giorno perché il 10 settembre è previsto il primo dibattito televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump.

In base alle numerose indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi, gli iPhone 16 saranno praticamente identici agli iPhone 15. L’azienda di Cupertino dovrebbe però incrementare leggermente la dimensione dello schermo per i modelli Pro, aggiornare alcune fotocamere posteriori e aggiungere un pulsante di scatto (Capture Button). Action Button sarà invece disponibile anche sui modello non Pro.

Sui quattro iPhone 16 verrà installato iOS 18. Per le funzionalità Apple Intelligence si dovrà attendere iOS 18.1 ad ottobre. Molto probabile il lancio di Apple Watch Series 10 e Watch Ultra 3. Possibile anche il debutto di un Watch SE con cassa in plastica. Apple potrebbe infine svelare due versioni di AirPods 4.