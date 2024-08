iPhone 16 e nuovi prodotti Apple, il debutto il 10 settembre?

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, afferma che, in base alle sue fonti, un evento di lancio il 10 settembre potrebbe rivelare la nuova linea di iPhone 16, oltre all’Apple Watch Series 10 e a due diverse serie di nuovi AirPods, in tempo per essere messi in vendita già il 20 settembre.

Per coloro che non vedono l’ora di mettere le mani su questi nuovi dispositivi, l’attesa potrebbe essere breve. Si prevede che i nuovi prodotti saranno disponibili per l’acquisto già il 20 settembre.

Il conto alla rovescia per l’evento di lancio di settembre

Bloomberg riporta che i nuovi iPhone 16 saranno simili a quelli dell’anno scorso, ma con schermi più grandi sui modelli Pro (che passerebbero da 6,1 a 6,3 pollici sul Pro e da 6,7 a 6,9 pollici sull’iPhone 16 Pro Max) e l’aggiunta di un pulsante dedicato alla fotocamera.

Per modifiche sostanziali all’hardware degli iPhone 16, come un possibile “iPhone 17 Slim”, gli utenti Apple potrebbero invece dover aspettare il prossimo anno.

Chip M4 per i prossimi MacBook Pro

Per quanto riguarda i nuovi laptop MacBook Pro con chip Apple Silicon di quarta generazione, Mark Gurman fa riferimento ai log per sviluppatori che mostrano i Mac in fase di test con 4 versioni del chip M4. Tre di questi accoppiano la CPU 10-core dell’iPad Pro con una GPU 10-core, mentre il quarto ha una CPU 8-core con prestazioni ed efficienza bilanciate, ma tutti hanno 16 o 32 GB di memoria.

Le 4 varianti del chip M4 destinate ai futuri MacBook Pro, hanno quindi configurazioni CPU e GPU differenti, ma tutte con una quantità di RAM aumentata rispetto all’M2.

Solitamente Apple non presenta nuovi Mac contemporaneamente agli iPhone, ma se questi dovessero essere annunciati più avanti nel corso dell’anno, è possibile che per ospitare i modelli di intelligenza artificiale locali verranno eliminati i modelli MacBook con sole 8GB di RAM.

Apple Watch Series 10 più sottile e AirPods ibridi tra Pro e standard

Infine, secondo le indiscrezioni la nuova linea Apple Watch Series 10 dovrebbe essere più sottile ma con display di dimensioni maggiori. Mentre la famiglia AirPods potrebbe sostituire gli attuali modelli di seconda e terza generazione con due nuove versioni, come anticipato da Gurman lo scorso anno. Le Le cuffie bluetooth dovrebbero avere un design ibrido tra gli AirPods di terza generazione e gli AirPods Pro, con la variante di fascia media che introdurrà per la prima volta la cancellazione attiva del rumore sugli AirPods standard.