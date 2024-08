Cinque novità per iPhone 16, iPhone SE con schermo OLED

Apple annuncerà gli iPhone 16 a settembre, ma non avranno al lancio le funzionalità di intelligenza artificiale. Apple Intelligence sarà disponibile ad ottobre con iOS 18.1. Sono previste però altre novità per gli smartphone. Nel 2025 è atteso invece l’iPhone SE 4 con schermo OLED e probabilmente un iPhone 17 Slim.

iPhone in arrivo nel 2024 e 2025

Da molti mesi circolano indiscrezioni sui nuovi iPhone 16. In base alle informazioni ottenute dal noto Mark Gurman di Bloomberg, i quattro modelli (base, Plus, Pro e Pro Max) saranno praticamente identici agli attuali iPhone 15. Sono però previsti alcuni aggiornamenti hardware.

Anche i modelli non Pro avranno un Action Button, come gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Apple offrirà però un centro di controllo più personalizzabile e nuove opzioni per la schermata di blocco in iOS 18, quindi il pulsante potrebbe essere meno utile.

Sui modelli Pro ci sarà invece un pulsante lungo il lato destro per controllare la fotocamera. Una leggera pressione attiverà l’autofocus. Con una pressione maggiore verrà scattata la foto. Lo swipe permetterà di effettuare lo zoom (in/out).

I modelli Pro potrebbero avere uno schermo più grande: 6,3 pollici (invece di 6,1 pollici) per iPhone 16 Pro e 6,9 pollici (invece di 6,7 pollici) per iPhone 16 Pro Max. Tutti i modelli integreranno il processore A18 e 8 GB di RAM, il minimo per Apple Intelligence.

Come detto, le funzionalità IA arriveranno con iOS 18.1 ad ottobre (anche per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, ma non per iPhone 15 e iPhone 15 Plus). Apple Intelligence sarà invece disponibile sul nuovo iPhone SE 4 con schermo OLED e design simile all’iPhone 14 che dovrebbe essere annunciato all’inizio del 2025. Ciò significa che sarà più potente degli attuali iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Solo con gli iPhone 17 si prevedono importanti novità estetiche. Secondo Gurman, Apple dovrebbe svelare un iPhone 17 Slim che prenderà il posto del modello Plus.