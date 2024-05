iPhone 17 Slim invece di iPhone 17 Plus?

La serie iPhone 16 deve essere ancora annunciata (probabilmente entro il mese di settembre), ma già circolano numerose indiscrezioni sugli iPhone 17 del 2025. Oltre a varie novità hardware è previsto anche un cambio di nome per il modello Plus. Secondo la fonte di 9to5Mac, Apple potrebbe scegliere il nome iPhone 17 Slim. Il 2026 potrebbe essere invece l’anno del primo iPhone pieghevole.

iPhone 17 Slim con schermo da 6,6 pollici?

L’attuale lineup comprende iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I primi due hanno uno schermo da 6,1 pollici, mentre gli altri due da 6,7 pollici. Le prime novità dovrebbero arrivare con la serie iPhone 16. Per i modelli Pro e Pro Max si prevede un display da 6,3 e 6,9 pollici. Queste diagonali verranno probabilmente mantenute con la serie iPhone 17, ma il modello Plus sarà più piccolo.

La fonte di 9to5Mac conferma l’indiscrezione dell’analista Ross Young di metà aprile, ma aggiunge anche il possibile cambio di nome. L’iPhone 17 Plus dovrebbe diventare iPhone 17 Slim e avere uno schermo da 6,6 pollici. Il suffisso Slim potrebbe inoltre indicare una riduzione dello spessore. Sicuramente verrà usato l’alluminio per il telaio di tre iPhone 17, mentre quello dell’iPhone 17 Pro Max dovrebbe essere in titanio.

Altre possibili novità per lo schermo sono: trattamento anti-riflesso e maggiore resistenza ai graffi, tecnologie ProMotion e Always on Display, Dynamic Island più piccola su iPhone 17 Pro Max.

Tutti i modelli dovrebbero avere una fotocamera frontale da 24 megapixel (forse in-display). Altre possibili specifiche sono: 8 GB di RAM e chip A18 o A19 per iPhone 17 e iPhone 17 Slim, 12 GB di RAM e chip A19 per iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Per quanto riguarda invece il primo iPhone pieghevole è stato scoperto un nuovo brevetto che descrive una cerniera simile a quella dei Samsung Galaxy Z Flip. Il lancio è previsto per il 2026, ma il progetto potrebbe essere anche cancellato.