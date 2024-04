All’avvento sul mercato dei nuovi iPhone 16 mancano ancora diversi mesi, ma nonostante ciò di tanto in tanto vengono già diffuse indiscrezioni in merito agli ancora futuri iPhone 17. Infatti, nelle scorse ore, l’esperto di display Ross Young ha informato di essere a conoscenza del fatto che il modello Plus della generazione di smartphone Apple prevista per il 2025 avrà uno schermo più piccolo rispetto a quello della serie iPhone 15 ora in carica.

iPhone 17: il modello Plus sarà più piccolo di quello attuale

Attualmente, iPhone 15 Plus ha un display da 6,7 pollici, che è uguale a quello del 15 Pro Max. Per cui, qualora quanto riferito da Ross Young corrispondesse al vero, il gruppo capitanato da Tim Cook andrebbe a creare un’ulteriore differenziazione tra la variante Plus e quella Pro Max a partire dalla gamma iPhone 17.

Per quel che concerne, invece, gli iPhone 16, si dice le cornici saranno più sottili e che i modelli Pro e Pro Max avranno display più grandi da 6,3 pollici e 6,9 pollici, il che sarebbe un aumento di 0,2 pollici rispetto agli 15 Pro da 6,1 pollici e 15 Pro Max da 6,7 pollici.

Ecco un riepilogo delle differenze in termini di display che, in base a quanto appreso sino a questo momento, dovrebbero intercorrere tra iPhone 15, iPhone 16 e iPhone 17.

iPhone 15

Base: display da 6,1 pollici

Plus: display da 6,7 pollici

Pro: display da 6,1 pollici

Pro Max: display da 6,7 pollici

iPhone 16

Base: display da 6,1 pollici

Plus: display da 6,7 pollici

Pro: display da 6,3 pollici

Pro Max: display da 6,9 pollici

iPhone 17