Supporto MagSafe per auto in offerta: ricarica e guida smart

Belkin BoostCharge è un supporto magnetico MagSafe per auto che ti permetterà di ricaricare il tuo iPhone in wireless agganciandolo magneticamente all’accessorio. Oggi è in offerta su Amazon a soli 40,88 euro invece di 49,99 e ti aiuterà a rendere la tua auto più smart.

Un accessorio smart e pratico pensato per te che vuoi tenere il tuo telefono sempre carico e ben visibile mentre sei alla guida. Ti basterà avvicinare l’iPhone al supporto e il magnete farà il resto con un aggancio istantaneo e stabilissimo anche su strade dissestate.

Ti offre una ricarica wireless da 10W con cui continuare a utilizzare lo smartphone, magari per la musica, la navigazione o una chiamata in vivavoce, mentre sei alla guida e avendo la batteria piena a destinazione. La confezione include tutto ciò che ti serve: cavo USB-C e alimentatore da auto da 20W con tecnologia PD 3.0.

Compatibile con tutti gli iPhone dalla serie 12 in poi, puoi anche ruotarlo come vuoi, con una sola mano. Per guidare senza distrazioni, mantenendo lo smartphone sempre sotto controllo e carico è perfetto: acquistalo ora a soli 40,88 euro.