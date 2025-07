Vetro zaffiro e GPS: MINIMO STORICO per Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 è in offerta a tempo su Amazon e merita una segnalazione su queste pagine. Lo smartwatch scende così al suo prezzo minino storico, nell’edizione con profilo rotondo, la più elegante tra quelle proposte. È la versione premium con vetro zaffiro resistente e cinturino in pelle.

Lo smartwatch Amazfit Active 2 in offerta a tempo

Unisce eleganza e funzionalità avanzate in un design progettato per accompagnarti in ogni momento della giornata, dallo sport al lavoro. Realizzato in acciaio inossidabile, ha in dotazione un luminoso display AMOLED da 1,32 pollici con uno stile senza tempo e una leggibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Grazie alla tecnologia BioTracker monitora con precisione la frequenza cardiaca e il sonno, mentre la batteria garantisce fino a 10 giorni di autonomia con una sola ricarica. A questo si aggiungono oltre 160 modalità sportive con tracciamento GPS rapido e affidabile su 5 sistemi satellitari, le mappe gratuite con indicazioni di svolta e funzioni outdoor come il barometro, risultando perfetto per qualsiasi tipo di allenamento, inclusi nuoto e sci, grazie all’impermeabilità fino a 50 metri. Tra le altre caratteristiche che vale la pena citare figurano le risposte vocali ai messaggi, il controllo con Zepp Flow e i pagamenti NFC tramite Zepp Pay. Scopri di più nella scheda dell’orologio.

L’offerta a tempo porta Amazfit Active 2 al suo prezzo minimo storico di 102,60 euro, nella versione con cassa da 44 mm. Approfitta dell’occasione e metti lo smartwatch nel carrello.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis direttamente a casa tua prevista già entro domani.