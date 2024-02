Apple annuncerà un iPhone pieghevole nel 2026?

Apple ha realizzato i prototipi di almeno due iPhone pieghevoli, dopo circa 5 anni di ricerca e sviluppo. Secondo le fonti di The Information, i due smartphone hanno un design simile a quello dei Samsung Galaxy Z Flip. Il lancio sul mercato dovrebbe avvenire non prima del 2026, se verranno rispettato gli standard aziendali.

iPhone e iPad pieghevoli

Samsung vende smartphone pieghevoli da oltre quattro anni. Apple, che recentemente è diventato il primo produttore mondiale, avrebbe avviato lo sviluppo del suo dispositivo da circa cinque anni (non ci sono conferme ufficiali). Secondo The Information, il CEO Tim Cook ha chiesto informazioni a designer e ingegneri nel 2018. Alla fine di quell’anno è stato mostrato un iPhone pieghevole con schermo da 7 pollici.

L’idea iniziale era quella di un iPhone‌ con display esterno, ma gli ingegneri hanno evidenziato problemi di durabilità (lo schermo si può rompere facilmente). Il team che si occupa della progettazione voleva inoltre che il dispositivo non fosse più spesso degli attuali modelli di ‌iPhone‌, quando chiuso. Tuttavia, ci sono limitazioni dovute alla batteria e alla tecnologia del display.

Secondo le fonti di The Information, Apple ha realizzato due prototipi di diverse dimensioni. Entrambi hanno un design a “conchiglia”, come la serie Galaxy Z Flip di Samsung. L’azienda di Cupertino avrebbe contattato almeno un fornitore asiatico per i componenti hardware. Se non ci saranno problemi tecnici, la produzione di massa dovrebbe iniziare entro il 2025, quindi il lancio avverrà nel 2026.

Apple aveva temporaneamente sospeso lo sviluppo di un iPhone pieghevole nel 2020, quando è iniziato lo sviluppo di un iPad pieghevole. Secondo The Elec, il tablet dovrebbe sostituire l’iPad mini.