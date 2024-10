PREZZO MINIMO STORICO per Samsung Galaxy Watch FE

Metti al polso uno smartwatch di ultima generazione con lo sconto del 30% su Amazon che oggi porta il modello Samsung Galaxy Watch FE al suo prezzo minimo storico. Basato sul sistema operativo Wear OS di Google, ma personalizzato dal produttore, è il mix perfetto tra design e funzionalità, con la ghiera touch in alluminio e una batteria di lunga durata. Il caricatore wireless è incluso nella confezione.

Super offerta di Amazon sul Samsung Galaxy Watch FE

Il display Super AMOLED è protetto da un vetro in cristallo di zaffiro, resiste ai graffi e alle cadute oltre che alla polvere e agli schizzi d’acqua. Integra un monitoraggio avanzato di salute e attività fisica con il supporto alle più svariate modalità di allenamento, dalla corsa al nuoto, passando dallo yoga. Ancora, ci sono la connettività Wi-Fi e Bluetooth, la geolocalizzazione precisa tramite modulo GPS, il processore dual core, 16 GB di memoria interna e una vasta gamma di sensori. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito delle specifiche tecniche (e non solo) nella pagina dedicata sull’e-commerce.

Lo sconto del 30% applicato in automatico porta Samsung Galaxy Watch FE al prezzo minimo storico di 139 euro, nella sua versione con cassa da 40 mm. Scegli la colorazione che preferisci tra Silver, Pink Gold e Black, ognuna completata da un cinturino in tinta, coordinato e con cuciture a vista: la spesa non cambia.

Non ti resta che metterlo nel carrello e confermare l’ordine: entro domani arriverà a casa tua, venduto e spedito da Amazon. C’è anche la consegna gratuita. Cosa chiedere di più?