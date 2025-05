iPhone pieghevole in arrivo nel 2026: Apple cambia il calendario

Apple stravolgerà il tradizionale calendario di lancio dei suoi iPhone. Secondo The Information, la mela morsicata presenterà il suo primo smartphone pieghevole insieme ai modelli premium iPhone 18 Pro e Air in autunno, mentre l’iPhone 18 standard slitterà alla primavera 2027, affiancato da un successore dell’iPhone 16E.

L’arrivo di un iPhone pieghevole è una svolta epocale per Cupertino, che finora aveva snobbato questo segmento emergente dominato da Samsung. Ma per fare spazio alla nuova creatura, Apple è costretta a ritardare il lancio dei modelli meno prestigiosi. Una scommessa rischiosa, che potrebbe confondere i consumatori abituati al classico appuntamento autunnale.

iPhone 18 solo nel 2027: Apple punta sul pieghevole e cambia strategia

La mossa sarebbe dettata dalla necessità di gestire una lineup sempre più affollata, che con l’arrivo del pieghevole e del modello “slim” rischia di raggiungere i sei dispositivi. Un puzzle complesso da assemblare per Apple, che vuole evitare sovrapposizioni e cannibalizzazioni interne.

Ma come sarà il primo iPhone pieghevole? Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe scelto un design a libro (simile al Galaxy Z Fold di Samsung), piuttosto che il formato a conchiglia (tipo Z Flip). Quando è chiuso, lo schermo esterno dovrebbe misurare circa 5,7 pollici, comodo per controllare notifiche e usare le app più semplici. Aperto, invece, diventerebbe un vero mini-tablet da quasi 8 pollici, ideale per multitasking, lettura e video.

L’analista Ming-Chi Kuo ipotizza inoltre, uno spessore di soli 4,5-4,8 mm da aperto e l’uso del Face ID al posto del Touch ID per il riconoscimento biometrico.

Le altre novità

The Information ha svelato anche altri dettagli sui prossimi iPhone. L’iPhone 17 Air, ad esempio, potrebbe avere un’autonomia inferiore ai predecessori, tanto che Apple starebbe sviluppando una nuova custodia con batteria dedicata.

I modelli Pro dell’iPhone 18, invece, vedrebbero finalmente l’arrivo dei sensori Face ID sotto al display, lasciando solo un piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale.