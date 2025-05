Smartphone cinesi senza Android? Xiaomi, Oppo e Vivo ci stanno pensando

I giganti cinesi degli smartphone vogliono sbarazzarsi di Android. Xiaomi, Oppo, Vivo e OnePlus stanno pensando seriamente di abbandonare il sistema operativo di Google. Secondo XiaomiTime, le maggiori aziende del settore starebbero discutendo per sviluppare un sistema operativo made in China.

Sarebbe una svolta clamorosa. Dopo anni passati a costruire interfacce personalizzate su base Android, ora potrebbero tagliare completamente il cordone ombelicale con Google. Del resto, con le tensioni geopolitiche che non accennano a placarsi, avere un’alternativa tutta cinese potrebbe essere una mossa strategica.

Xiaomi, Oppo e Vivo pronte a dire addio ad Android: in arrivo un OS cinese?

Xiaomi potrebbe fare da apripista con il lancio di HyperOS 3, dando il via a una nuova era di smartphone senza software Google. Una mossa audace per il secondo produttore mondiale di smartphone Android dopo Samsung, che deve molto del suo successo proprio al sistema operativo del gigante di Mountain View.

Ma cosa si nasconde dietro questa decisione? Quando, nel 2019, Donald Trump dichiarò guerra tecnologica alla Cina, Huawei fu la prima vittima illustre. Bandita da Google, reagì sviluppando HarmonyOS, un OS basato su Android che oggi conta oltre 1 miliardo di utenti e 20.000 app dedicate. Ora, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca e le tensioni tra USA e Cina, le aziende come Xiaomi, Oppo e Vivo si guardano le spalle. Meglio prepararsi. Creare un sistema operativo nazionale non è solo un atto di indipendenza: è una misura difensiva, anche se non è esente da rischi.

Chi avrà il coraggio di seguire le orme di Huawei?

Rinunciare ad Android è una scommessa rischiosa per i brand cinesi, che potrebbero vedere calare le vendite sui mercati globali. Nessuno vuole uno smartphone senza un sistema operativo solido e un parco app all’altezza Un’alternativa potrebbe essere adottare HarmonyOS di Huawei, ormai maturo e affidabile. Ma la vera sfida sarà convincere gli utenti che si può vivere senza Google…