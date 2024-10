Localizzatore GPS per auto a 4€: OFFERTA LAMPO, pochi pezzi

Una segnalazione rapida per l’offerta lampo su questo localizzatore GPS per auto (e non solo come vedremo a breve). Approfittane prima del sold out, andrà presto esaurito: attiva il coupon, ottieni lo sconto e mettilo nel carrello, lo pagherai solo 4,72 euro. Sfruttando la connessione satellitare, funziona in tutto il mondo senza limitazioni geografiche.

Localizzatore GPS per auto: prezzo stracciato su Amazon

Si interfaccia con un’applicazione mobile disponibile per Android e iOS, così da trasmettere la posizione in tempo reale, aggiornandola ogni 10 secondi, con una tolleranza inferiore ai 5 metri per una precisione elevata. Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di veicolo, incluse le moto e le imbarcazioni, ma anche per oggetti come i bagagli per tracciarli durante i viaggi e ritrovarli in caso di smarrimento o furto. Non mancano le personalizzazioni, ad esempio impostando un’area geografica al di fuori della quale ricevere gli avvisi. Include una batteria ricaricabile da 6.000 mAh per un’autonomia elevata. Trovi tutte le specifiche nella scheda del prodotto.

Approfittane prima del sold out: attiva il coupon per ottenere lo sconto, mettilo nel carrello e acquista il localizzatore GPS al prezzo finale di soli 4,72 euro. Come anticipato, si tratta di un’offerta lampo che andrà presto sold out, il numero dei pezzi in promozione è limitato.

Se hai un abbonamento Prime per te c’è anche la consegna gratuita assicurata entro domani. Attenzione: la SIM inclusa per il funzionamento (per il trasferimento dei dati) è inclusa nel pacchetto, per l’utilizzo è necessaria una sottoscrizione mensile da 8,99 euro. Il servizio può essere attivato quando necessario, dunque evitando spese inutili.