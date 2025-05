Xiaomi: divisione Xring per chip proprietari

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Xiaomi si starebbe dando particolarmente da fare per lo sviluppo di SoC per smartphone proprietari. A riferire lo scenario è stato il noto leaker Jukanlosreve, secondo cui il gruppo avrebbe messo in piedi una nuova divisione denominata Xring appositamente adibita allo scopo.

Xiaomi vuole produrre personalmente i chip per i suoi smartphone

La nuova divisione conterebbe già su oltre 1.000 dipendenti e l’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire durante il mese corrente, sebbene l’ipotesi di una presentazione ritardata sia da prendere in considerazione a causa di fattori non noti. Non è tuttavia da escludere l’ipotesi che Xiaomi opti per proporre la divisone come un’azienda indipendente.

La fonte riferisce altresì di aver visto un prototipo di chip Xring funzionante già un paio di mesi fa, il quale sarebbe praticamente identico al modello finale. Il processore sarebbe realizzato su processo produttivo di classe 3 nm e sembra che Xiaomi abbia una fonderia propria. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma di certo ne giungeranno di nuovi nel corso dei prossimi giorni.

Ad ogni buon conto, l’arrivo del SoC proprietario di Xiaomi potrebbe incoraggiare altre aziende cinesi a prendere la stessa strada. Il post del leaker fa infatti riferimento al fatto che sono state adottate un sacco di pratiche di risparmio sui costi, che hanno influenzato negativamente il settore. Forse Xring potrebbe dare il via a un nuovo corso in cui altre aziende si uniscono allo sforzo di ridurre la dipendenza da player del calibro di Qualcomm e MediaTek.