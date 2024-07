Samsung Galaxy S25 Ultra: batteria uguale ai predecessori

A inizio anno, sono stati tolti i veli ai nuovi smartphone parte della gamma Galaxy S24, ma in rete già circolano indiscrezioni in merito a quelle che saranno le caratteristiche del futuro Samsung Galaxy S25 Ultra. L’ultima notizia a tal riguardo fa riferimento alla capacità della batteria che, a quanto sembra, sarà da 5.000 mAh.

Samsung Galaxy S25 Ultra: batteria con capacità da 5.000 mAh

Il numero in questione non fa particolare scalpore, visto e considerato che è praticamente lo stesso da sempre, a partire dal primo Galaxy S20 Ultra e generazione dopo generazione la capienza della cella non è mai cambiata.

A quanto pare, poi, anche la velocità di ricarica resterà invariata, ovvero pari a 45 W, come il Galaxy S24 Ultra. Per quel che concerne la ricarica wireless, invece, non sono disponibili indiscrezioni.

Considerando il fatto che svariati smartphone della medesima fascia proposti dalla concorrenza e in arrivo sul mercato nei mesi a venire dovrebbero disporre di una batteria con capacità maggiori, pari a 6.000 mAh, è probabile che quando il Samsung Galaxy S25 Ultra farà capolino sul mercato possa risultare leggermente fuori contesto.

Ad ogni modo, è bene tenere presente che si tratta di informazioni non ufficiali, motivo per cui alla fine potrebbero rivelarsi inesatte o comunque potrebbero esserci dei cambiamenti sono all’avvento sul mercato del nuovo dispositivo.

Sempre in merito al Samsung Galaxy S25 Ultra, ricordiamo che recentemente è stato diffuso un altro rumor in base a cui pare che la scocca presenterà un design più arrotondato verso la scocca posteriore e più squadrato verso il display in favore dell’ergonomia.