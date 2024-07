Samsung Galaxy S25 Ultra: cornici meno evidenti

Il futuro Samsung Galaxy S25 Ultra che dovrebbe essere annunciato all’inizio del prossimo anno, come da abitudine del colosso sudcoreano, potrebbe andare a risolvere il “problema” delle cornici del modello attualmente in carica, l’S24 Ultra, che per un effetto ottico dello schermo, risultano essere più pronunciate di quanto in realtà non lo siano.

Samsung Galaxy S25 Ultra con frame laterale asimmetrico

Andando più in dettaglio, secondo quanto riferito dal noto leaker Ice Universe, l’azienda sudcoreana avrebbe deciso di apportare alcune modifiche al design, introducendo sul suo prossimo smartphone un frame laterale asimmetrico, vale a dire più arrotondato verso la scocca posteriore e più squadrato verso il display. Ciò darebbe come risultato delle cornici meno evidenti, appunto, oltre che una presa migliore del dispositivo.

Restando in tema, ricordiamo che settimane addietro sempre lo stesso leaker aveva diffuso l’indiscrezione secondo con cui il Samsung Galaxy S25 Ultra avrebbe avuto una scocca con angoli arrotondati, andando in controtendenza rispetto a quanto sino ad ora fatto da Samsung, in favore dell’ergonomia.

Unitamente alle modifiche in questione, corre voce che il Samsung Galaxy S25 Ultra sarà dotato di una nuova fotocamera con teleobiettivo 3x da 50 MP e di un obiettivo ultragrandangolare da 50 MP. Ci sono state anche voci riguardo il fatto che Samsung abbia deciso di tornare ai processori Qualcomm Snapdragon per la serie Galaxy S25 in tutte le regioni, ma sono stati diffusi anche report riguardo cui Samsung spera di migliorare i rendimenti dei chip Exynos 2500 per offrirlo sui suoi prossimi device top di gamma.