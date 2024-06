Samsung Galaxy S25 Ultra con angoli migliorati

Gli smartphone di punta di Samsung sono indiscutibilmente tra i telefoni più belli da guardare e l’azienda ha creato un linguaggio di design immediatamente riconoscibile. I suoi smartphone Galaxy S Ultra hanno una scocca più squadrata e angoli ben in vista, mentre gli altri dispositivi presentano angoli curvi. Il già ampiamente chiacchierato Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe però non seguire questo schema, almeno non stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni.

Samsung Galaxy S25 Ultra: addio agli angoli “taglienti”

Secondo il tipster Ice Universe, solitamente abbastanza ben informato quando si tratta di fornire anticipazioni relative al mondo Samsung, il Galaxy S25 Ultra non avrà angoli “taglienti”, andando quindi a differenziarsi dal Galaxy S24 Ultra attualmente in commercio, i cui angoli possono creare veri e propri solchi nei palmi dell’utente e causare non poco disagio se il dispositivo viene utilizzato senza custodia.

Se le informazioni fornire sono corrette, il colosso ducoreano si sta quindi muovendo nella giusta direzione per quanto riguarda l’ergonomia. Tuttavia, allo stato attuale non è chiaro se l’intero angolo si presenti come curvo o se solo i suoi bordi siano più arrotondati.

Ad ogni buon conto, sembra che Samsung stia cercando di far fronte alle carenze del Galaxy S24 Ultra con il nuovo modello che verrà lanciato il prossimo anno. Il Galaxy S25 Ultra sarà annunciato all’inizio del 2025, come di consueto per l’azienda, e sino a quel momento sicuramente saranno diffuse ulteriori informazioni sul design che consentiranno di farsi un’idea ancora più chiara in merito alle caratteristiche chiave.