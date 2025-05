PROMO SSD portatile da 1 TB: il coupon che stavi aspettando

Attiva il coupon sconto e acquista l’SSD portatile da 1 TB della gamma ORICO C10 a prezzo stracciato. È uno degli articoli più apprezzati della categoria, ideale anche per i backup, promosso dai voti assegnati con le recensioni dei clienti che lo hanno già messo alla prova e spedito direttamente da Amazon. Potrai averlo sempre con te, sulla scrivania così come durante gli spostamenti.

ORICO C10: SSD portatile da 1 TB in offerta

Compatto e capiente, questa unità esterna assicura tanto spazio per archiviare in modo sicuro file di lavoro e backup quotidiani, permettendo di tenerli sempre a portata di mano. La sua struttura leggera e il design con gancio lo rendono inoltre ideale per agganciarlo, ad esempio, alle cinture o allo zaino, potendo contare sull’involucro robusto in lega di alluminio, resistente alla polvere e alle cadute. Anche le prestazioni sono senza compromessi, con velocità fino a 1050 MB/s nel trasferimento dati per ridurre al minimo le attese. La compatibilità è assicurata con Windows, macOS, Android e iOS. Nella scheda del prodotto trovi altri dettagli.

Nella confezione c’è il cavo 2-in-1 che si adatta sia alle porte USB-C che a quelle USB-C, così da poterlo utilizzare indifferentemente con smartphone, tablet, computer e altri dispositivi. Non lasciarti sfuggire l’occasione e compra l’SSD esterno da 1 TB della gamma ORICO C10 al prezzo di soli 75,99 euro: ti basta attivare il coupon dedicato.

Venduto dallo store ufficiale del produttore, è spedito da Amazon con la consegna gratis assicurata entro un paio di giorni se lo ordini subito.