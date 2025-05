CROLLA IL PREZZO del nuovo iPad Air con Apple M3: eccolo

Annunciato solo due mesi fa, è già in forte sconto: il nuovo iPad Air con chip M3 è tra i migliori affari di oggi su Amazon. Non lasciarti sfuggire l’occasione e allunga le mani sul tablet di Cupertino, grazie all’offerta dedicata. Si tratta della versione Wi-Fi da 11 pollici con 128 GB di memoria interna. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.

iPad Air (M3): Amazon ha fatto crollare il prezzo

È pronto per le funzionalità di intelligenza artificiale incluse nella suite Apple Intelligence. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS con ricezione immediata degli aggiornamenti distribuiti. Sotto la scocca batte il cuore pulsante progettato dalla mela morsicata con CPU 8-core, GPU 9-core e Neural Engine 16-core. A questo si aggiungono la fotocamera posteriore da 12 megapixel, quella frontale Center Stage da 12 megapixel, gli altoparlanti stereo, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, il Touch ID per il riconoscimento biometrico e la batteria con autonomia elevata. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella descrizione completa.

Scegli la colorazione che preferisci tra Grigio siderale, Galassia, Blu e Viola, la spesa finale non cambia. In ogni caso c’è lo sconto applicato in automatico che porta l’ultima generazione del tablet al prezzo di 669 euro. La disponibilità è immediata.

Ordina subito il nuovo iPad Air da 11 pollici con chip Apple M3 per riceverlo entro domani con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Non sei ancora convinto? Dai uno sguardo alle recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce: il voto assegnato sfiora il perfect score, arrivando a 4,8/5.