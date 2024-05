Samsung Galaxy S25 Ultra: importante upgrade per le fotocamere

In occasione del secondo evento Unpacked che Samsung terrà a luglio prossimo a Parigi, saranno tolti i veli ai nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, unitamente a vari altri prodotti parte della gamma Galaxy. Nonostante ciò, circolano già varie indiscrezioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche dell’ancora successivo Samsung Galaxy S25 Ultra che dovrebbe giungere sul mercato nel 2025.

Samsung Galaxy S25 Ultra: fotocamere più grandi e ad alta risoluzione

Per la gioia di tutti gli utenti stufi del ritmo con cui Samsung sta aggiornando le fotocamere della gamma Galaxy S, stando a quelle che sono le informazioni diffuse dal leaker Ice Universe su Weibo, sebbene il Samsung Galaxy S25 Ultra continuerà a disporre di una configurazione quad-camera, due delle sue quattro fotocamere saranno più grandi e ad alta risoluzione.

Andando più in dettaglio, il leaker afferma che il Samsung Galaxy S25 Ultra avrà una fotocamera primaria da 200 MP, insieme a una fotocamera ultrawide da 50 MP, una fotocamera teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera super-teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x. Nel caso in cui le informazioni si rivelassero effettivamente corrette, allora il futuro top di gamma della sudcoreana potrebbe essere immesso in commercio con una fotocamera da 200 MP e tre fotocamere da 50 MP.

Per fare un confronto, il Samsung Galaxy S24 Ultra attualmente in commercio dispone invece di una fotocamera primaria da 200 MP, una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP, una fotocamera teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un sensore peroscopio da 50MP con zoom ottico 5x.