Il Samsung Galaxy S25 Ultra avrà 16 GB di RAM

Stando a quanto sostenuto dalle ultime voci di corridoio, il futuro Samsung Galaxy S25 Ultra, di cui recentemente si sta iniziando a discutere in maniera sempre più insistente, potrebbe portare in dote un quantitativo di memoria superiore, ovvero 16 GB di RAM, vale a dire 4 GB di RAM in più rispetto all’attuale Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 16 GB di RAM

Andando più in dettaglio, la nuova opzione dovrebbe essere resa disponibile insieme a quella tradizionale da 12 GB, che è attualmente l’unica proposta per S24 Ultra.

Da tenere presente che Samsung offriva già 16 GB di RAM con il Galaxy S20 Ultra e il Galaxy S21 Ultra, ma poi le cose sono cambiate, apparentemente senza un valido motivo, con l’avvento del Galaxy S22 Ultra, con cui l’azienda ha iniziato a offrire 12 GB di RAM.

Con il Samsung Galaxy S25 Ultra, però, l’implementazione di 16 GB di RAM si renderebbe opportuna anche e soprattutto in virtù delle voci secondo cui l’azienda intende potenziare Galaxy AI sul suo prossimo top di gamma, di conseguenza sarebbe necessaria più RAM per le capacità di elaborazione.

Oltre a ciò, le ultime indiscrezioni suggeriscono anche che Samsung non ha intenzione di incrementare la capacità di archiviazione, dunque potrebbero essere disponibili varianti da 256 GB, 512 GB e 1 TB e solo per le ultime due sarebbero previsti i 16 GB di RAM.

Non viene specificato se il Samsung Galaxy S25 Ultra supporterà uno slot per schede microSD, ma considerando il modus operandi di Samsung degli ultimi tempi, potrebbe essere del tutto escluso.