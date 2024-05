Samsung Galaxy S25: AI per migliorare l'autonomia

Per il suo futuro smartphone top di gamma, Samsung ha in cantiere di sfruttare l’intelligenza artificiale anche e sopratutto per migliorare la durata della batteria. Ad aver reso nota la cosa è PandaFlash, noto e affidabile leaker, spiegando che la serie Samsung Galaxy S25 porterà in dote una funzione denominata “Battery AI” che dovrebbe riuscire a regalare un 5-10% di autonomia in più.

Samsung Galaxy S25 con funzione “Battery AI”

Andando più in dettaglio, l’IA dovrebbe disabilitare in modo dinamico e automatico task e processi in base al momento. Ad oggi, invece, il sistema più diffuso per ottenere un risparmio energetico consiste nel limitare l’hardware, andando a ridurre la luminosità dello schermo, la frequenza operativa massima della CPU o della GPU e la frequenza di refresh dello schermo.

Presumibilmente la funzione “Battery AI” sarà disponibile su tutti e tre i Samsung Galaxy S25, ovvero sul modello base, Plus e Ultra, i quali, però, non vedranno un incremento delle capacità fisiche delle batterie rispetto alla gamma attuale.

Precedenti indiscrezioni prevedevano l’implementazione di una nuova soluzione con celle impilate, la cosiddetta Stacked Battery, in grado di incrementare l’efficienza e la velocità di ricarica, ma a quanto sembra il tutto è stato posticipato al prossimo anno con la serie Samsung Galaxy S26.

Se le indiscrezioni si riveleranno esatte, il modello Ultra continuerà quindi a mantenere una batteria da 5.000 mAh, una capacità questa che non ha mai subito modifiche da quando è stato lanciato il Samsung S21 Ultra, con la velocità di ricarica che resterà pari a 45 W. Le batterie a celle impilate avrebbero dovuto incentivare anche quest’ultimo parametro, portandolo a 65 W.