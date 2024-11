iPhone 15 ha dominato le vendite nel Q3 2024

Stando a quelli che sono i più recenti dati diffusi da Counterpoint nelle score ore, l’iPhone 15 di Apple è stato lo smartphone più venduto al mondo durante il quarto trimestre del 2024, vale a dire durante il periodo che va da luglio e settembre dell’anno corrente.

iPhone 15 è lo smartphone più venduto al mondo del Q3 2024

In seconda posizione va invece a collocarsi l’iPhone 15 Pro Max, mentre in terza posizione c’è l’iPhone 15 Pro. Per la prima volta in un Q3, la metà delle vendite totali del colosso di Cupertino è stata realizzata tramite le varianti Pro.

È altresì emersa una tendenza da parte degli acquirenti ad optare per le ultime uscite, grazie in special modo alle diverse opzioni di finanziamento e permuta, che rendono gli iPhone accessibili a una fascia di utenti sempre più ampia.

Da notare che nella classifica degli smartphone più venduti durante il Q3 2024 Apple è presente anche in ottava posizione con l’iPhone 14.

Anche Samsung ha confermato il proprio successo, con il Galaxy S24 che è rimasto tra i primi dieci modelli più venduti per il terzo trimestre consecutivo. Inoltre, è la prima volta dal 2018 che una variante della serie Galaxy S entra nella top 10 del Q3, risultato ottenuto in special modo con una campagna marketing focalizzata sulle capacità GenAI del dispositivo.

Oltre alla serie Galaxy S, Samsung ha registrato quattro posizioni nella top 10 grazie ai modelli Galaxy A.

Xiaomi, invece, ha mantenuto una posizione in classifica con il Redmi 13C, confermandosi come scelta assai diffusa nei mercati emergenti grazie a un rapporto qualità-prezzo praticamente impareggiabile nel suo segmento.