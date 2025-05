Il giorno del nuovo iPad con chip A16: SCONTO record su Amazon

Trascorsi solo due mesi dalla presentazione e dal lancio, il nuovo iPad con chip A16 è già in forte sconto su Amazon. Non lasciarti sfuggire l’occasione e allunga le mani sul tablet della mela morsicata, grazie alla promozione in corso. Integra un display Liquid Retina multi-touch da 11 pollici con tecnologia IPS e risoluzione 2360×1640 pixel, compatibile anche con il pennino Apple Pencil per scrivere o disegnare a mano libera.

iPad (A16) scende al suo prezzo minimo storico

Tra i punti di forza c’è anche il cuore pulsante, progettato direttamente dal gruppo di Cupertino per assicurare prestazioni senza compromessi con CPU 5-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core, quest’ultima unità dedicata in modo specifico alle operazioni di intelligenza artificiale. Può inoltre contare su 128 GB di memoria interna, su due fotocamere da 12 megapixel (anteriore e posteriore), sulla connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, senza dimenticare gli altoparlanti stereo disposti in orizzontale, due microfoni e la batteria con autonomia elevata. Dai uno sguardo alla pagina dedicata all’offerta per saperne di più.

Il sistema operativo è ovviamente iPadOS, con supporto garantito per tutte le funzionalità più avanzate e alla ricezione degli aggiornamenti distribuiti periodicamente da Apple. Lo puoi acquistare al prezzo finale di 379 euro (invece di 409 euro come da listino ufficiale), lo sconto è applicato in automatico.

Scegli la colorazione che preferisci del nuovo iPad da 11 pollici con chip A16 tra Argento, Blu, Rosa o Giallo, la spesa finale non cambia. Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari e con la consegna gratuita prevista entro pochi giorni.