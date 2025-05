Samsung Galaxy S26: SoC Exynos in Europa

Solo perché Samsung ha utilizzato lo Snapdragon 8 Elite su tutta la gamma Galaxy S25 attualmente in commercio non significa che non riporterà il SoC Exynos in auge sui futuri smartphone. Secondo le più recenti indiscrezioni, infatti, i modelli di Samsung Galaxy S26 che saranno venduti in Europa dal prossimo anno potrebbero portare in dote il chipset Exynos 2600.

Samsung Galaxy S26: Exynos 260 solo in Europa

A riferire lo scenario è stato, nelle scorse ore, il noto e affidabile leaker Jukanlosreve, con la condivisione di un post su X. Stando alla sua ricostruzione, fonti interne al settore avrebbero segnalato che i chip Snapdragon mostrano un chiaro vantaggio prestazionale rispetto agli Exynos, ma dotare tutta la gamma di Samsung Galaxy S26 a livello globale con chip prodotti da Qualcomm per il colosso sudcoreano sarebbe una scelta eccessivamente costosa. Da qui la scelta di rivolgersi ai chip Exynos e da qui la scelta che a rimetterci saranno gli utenti finali, precisamente quelli europei, in termini di prestazioni.

Secondo le stime fornite dal leaker, per Samsung portare lo Snapdragon 8 Elite sui Galaxy S25 in tutti i mercati sarebbe stata una spesa eccessiva, con oltre 400 milioni di dollari persi rispetto allo scenario che prevedeva l’utilizzo parziale dei chip Exynos. Alla luce di ciò, l’azienda non avrebbe la benché minima intenzione di ripetere l’esperienza.

In altri mercati, invece, tutti gli smartphone della prossima gamma Galaxy S26 dovrebbero venire lanciati con lo stesso processore di Qualcomm, così com’è avvenuto negli anni passati quando Samsung ha già adottato due CPU contemporaneamente.