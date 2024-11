Samsung Galaxy S25 Ultra: ecco come potrebbero essere i colori

Se i recenti report sono accurati, il Samsung Galaxy S25 Ultra in arrivo il prossimo anno sarà rilasciato in almeno sette opzioni di colore. Quattro colori sono standard e tre saranno esclusivi e disponibili solo attraverso il negozio online di Samsung. Grazie a un’immagine concept diffusa nelle score ore, visibile in alto, è possibile vedere come potrebbe apparire il dispositivo nelle colorazioni note come Titanium Grey, Titanium Black, Titanium Blue e Titanium Silver, in ordine da sinistra a destra.

Samsung Galaxy S25: così potrebbero presentarsi i nuovi colori

I colori sembrano essere un po’ tenui, ma lo sono anche la maggior parte dei colori standard del Galaxy S24 Ultra, eccezion fatta per il giallo, che è molto più luminoso e si distingue tra tutte le altre opzioni di colore di base.

Resta tuttavia da vedere se il rendering in questione mostri effettivamente i toni esatti che Samsung utilizzerà per il Galaxy S25 Ultra. Trattandosi di un’immagine non ufficiale potrebbe infatti darsi che le tonalità non siano del tutto accurate, ma probabilmente sono abbastanza reali.

Da notare inoltre che nell’immagine viene mostrata una cornice argento scuro, ma questa potrebbe essere stata una scelta creativa. Il prodotto finale ufficiale potrebbe infatti presentare la cornice in modo diverso rispetto a quanto proposto nell’immagine.

Un altro dettaglio interessante che può essere dedotto dall’osservazione del concept sono gli anelli della fotocamera sul presunto Galaxy S25 Ultra che ricordano molto da vicino quelli utilizzati per il Galaxy Z Fold6. Il telefono appare pure più sottile del modello attuale.