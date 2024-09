Samsung Galaxy S25 Ultra: confronto diretto con S24 Ultra

Nel corso delle ultime settimane sono state diffuse varie indiscrezioni in merito al futuro Samsung Galaxy S25 Ultra che dovrebbe venire annunciato dal colosso sudcoreano, insieme al reso della rinnovata gamma, all’inizio del prossimo anno. Le indicazioni riferiscono un design diverso rispetto alle ultime due generazioni, con forme stondate per gli angoli e cornici meno evidenti e la cosa sembrerebbe essere ora confermata da un render che lo confronta con il modello attuale.

Samsung Galaxy S25 Ultra VS Samsung Galaxy S24 Ultra

Il noto leaker IceUniverse, uno dei più affidabili quando si parla di prodotti a marchio Samsung, ha infatti condiviso un’immagine, visibile in alto, che mostra un render del Galaxy S25 Ultra (a destra), mettendolo a confronto diretto con il modello attuale, vale a dire il Galaxy S24 Ultra (a sinistra).

Le differenze saltano subito all’occhio, il Samsung Galaxy S25 Ultra abbandona le linee caratteristiche della serie per uniformarsi a quelle che già da qualche generazione vengono proposte sui modelli base e Plus. Gli angoli stondati, vanno non solo a cambiare il look del dispositivo, distinguendolo nettamente dalle precedenti generazioni, ma dovrebbero offrire pure maggiore ergonomia. I bordi piatti anziché bombati, invece, contribuiscono ad esaltare la sottigliezza delle cornici che circondano il display.

Al momento, è però bene precisarlo, non vi sono ancora conferme ufficiali in merito alle informazioni in questione, motivo per cui, per quanto affidabile possa risultare la fonte, è sempre bene prendere il tutto con le pinze, come si suol dire. Ad ogni modo, per saperne di più non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo.