Samsung Galaxy S24: più soddisfazione rispetto ad iPhone

A maggio dello scorso anno, PerfectRec aveva stilato un report con cui veniva messo in evidenza come iPhone 14 fosse la più grande delusione dell’ultimo decennio di Apple. Ora, invece, ne è stato diffuso un altro che va a focalizzarsi sui nuovi Samsung Galaxy S24 e che sottolinea come la più recente serie dei top di gamma dell’azienda sudocreana sia altamente soddisfacente per i clienti, molto più degli iPhone.

Samsung Galaxy S24: maggiore soddisfazione rispetto ad iPhone

I Samsung Galaxy S24 presentati a inizio anno avrebbero infatti permesso per la prima volta in assoluto a Samsung di ottenere un punteggio più alto in termini di soddisfazione della clientela rispetto ad iPhone, andando a totalizzare una percentuale delle valutazioni a cinque stelle superiore. Più precisamente, le recensioni a cinque stelle corrispondono al 91% per il modello base e Plus e all’88% la variante Ultra.

PerfectRec afferma che la soddisfazione della clientela per i Samsung Galaxy S24 supererebbe quella di qualsiasi precedente generazione di Samsung per la serie Galaxy S.

Possibile che a determinare parte del successo siano le funzioni dedicate all’intelligenza artificiale che sono state implementate sui dispositivi, seguendo quello che è il trend del momento nel settore delle nuove tecnologie (e non solo).

È però bene tenere presente che i nuovi smartphone della sudcoreana hanno fatto capolino sul mercato a gennaio, pertanto il campione di analisi è molto più grande per iPhone 15. Alla luce di ciò, i dati potrebbero essere soggetti a cambiamenti nei prossimi mesi, con la sempre maggiore diffusione dei device.