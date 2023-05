iPhone 14 è il più deludente dell'ultimo decennio

A quanto pare, iPhone 14 ha deluso tanti, troppi utenti, con un calo abbastanza significativo della soddisfazione generale rispetto ai pregressi modelli. A rivelarlo è un recente studio che è stato condotto da PerfectRec, un sito di recensioni di prodotti, in collaborazione con economisti e data scientist.

iPhone 14: soddisfazione generale degli utenti in calo

L’analisi è stata effettuata prendendo in esame oltre 669.000 recensioni di iPhone generate dagli utenti, coprendo gli ultimi 13 anni di storia del “melafonino”. Come anticipato, i risultati mostrano che iPhone 14 potrebbe essere la più grande delusione in un decennio per Apple.

Dal 2012 al 2021, a partire da iPhone 5, i consumatori hanno valutato ogni nuova generazione di iPhone meglio di quella precedente. Le cose sembrano poi essere cambiare con iPhone 14.

Le possibili spiegazioni alla cosa sono due: la prima potrebbe essere che nonostante i continui sforzi compiuti da Apple per apportare miglioramenti costanti ai propri dispositivi il livello di miglioramento di iPhone 14 potrebbe non sarebbe comunque all’altezza delle aspettative generali, mentre la seconda spiegazione potrebbe essere l’inflazione della reputazione che si verifica quando i consumatori tendono a valutare i prodotti in modo più favorevole con il passare del tempo.

L’analisi condotta da PerfectRec ha altresì identificato gli iPhone meno popolari e quelli di maggiore successo degli ultimi anni: iPhone 5C ha ottenuto il punteggio di soddisfazione dell’utente più basso con il 64% delle recensioni a cinque stelle, mentre iPhone 13 Pro Max ha raggiunto il massimo della popolarità con l’86% delle recensioni a cinque stelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.