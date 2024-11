Crolla il prezzo di iPhone 16 256GB su eBay: solo 919€

Con eBay oggi risparmi ancora di più rispetto a ieri sull’acquisto di un nuovo Apple iPhone 16 256GB. Infatti, proprio in questo momento è tuo a soli 919,90€, invece di 1109€. Un grande risparmio rispetto al prezzo di listino ufficiale Apple e decisamente migliore rispetto alle offerte dei giorni scorsi proprio su eBay. Ora si fa sul serio. Tutto questo inserendo il Coupon PSPROTT24.

Nella sua nuovissima colorazione blu è davvero spettacolare. Il design è accattivante ed è anche piacevole da tenere in mano. La doppia fotocamera, posizionata a semaforo, ora si presenta con linee ordinate e simmetriche. Tutto ancora più piacevole grazie ai suoi 256GB di storage che ti permettono di installare tutte le app e i giochi che vuoi oltre che archiviare la qualunque.

Tra l’altro, con eBay i vantaggi non sono finiti qui. Infatti, il tuo iPhone 16 256GB lo puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo grazie alla promozione in corso. Infine, Garanzia Cliente eBay e Servizio eBay Premium sono attivi anche per questo ordine.

iPhone 16 256GB: un sogno a 919,90€

No, non stai sognando! Apple iPhone 16 256GB oggi lo paghi veramente 919,90€. Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello. Prosegui poi con l’ordine fino alla pagina del metodo di pagamento. Lì, nella casella “Codici Sconto”, inserisci il Coupon PSPROTT24 prima del check out. In questo modo ottieni questo super prezzo. Un risparmio di quasi 190€!

Così sei subito pronto all’arrivo di Apple Intelligence per rivoluzionare la tua interazione con iPhone e migliorare la tua esperienza utente. Nuove funzionalità sono già disponibili come il tasto Controllo Fotocamera, per liberare in modo più pratico e immediato l’artista che c’è in te. La doppia fotocamera è estremamente avanzata, garantendo risultati eccellenti in qualsiasi condizione di luce.

Il chip A18 è estremamente performante. In grado di gestire app e giochi particolarmente energivori, ottimizza anche il consumo energetico. Questo si traduce in una batteria che offre un’autonomia incredibile, per tutto il giorno. Acquista ora iPhone 16 256GB a soli 919,90€ con PSPROTT24.