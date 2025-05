Rubrica degli SCONTI: le 10 offerte su Amazon da non farsi scappare

Occasioni ottime per poter acquistare prodotti di punta a prezzi compressi. Ogni giorno su Amazon entrano in gioco migliaia di ribassi ma tenere traccia di ogni sconto diventa impossibile. Con la Rubrica degli Sconti seleziono 10 oggetti che possano essere tecnologici o meno, a cui vale la pena dedicare un secondo di attenzione. Questo perché possono avere dei ribassi importanti oppure essere prodotti che non vanno spesso in promozione. Sicuramente sono convenienti e ti permettono di concludere i tuoi affari personali.

Le 10 proposte della Rubrica degli Sconti Amazon

Utilizzo quotidiano, elettronica ma anche qualche chicca. I prodotti in promozione sono tantissimi ma i 10 proposti oggi sono:

Soundcore Liberty 4 Pro al prezzo di 99,99 euro invece di 129,99 euro.

Ariston Deumidificatore portatile al prezzo di 122 euro invece di 172,90 euro.

DREAME L10s Ultra Gen 2 al prezzo di 499 euro invece di 699 euro.

Logitech Pebble Mouse wireless con doppia connettività e click silenziosi, al prezzo di 14,19 euro invece di 29,99 euro.

Anker Soundcore 2 al prezzo di 27,99 euro invece di 39,99 euro.

TP-Link Archer T2UB Nano Adattatore Bluetooth 4.2 al prezzo di 9,99 euro invece di 17,99 euro.

Moulinex Friggitrice ad aria Easy Fry al prezzo di 87,74 euro invece di 109,99 euro.

Apple Watch Series 10 GPS con cassa da 40 millimetri e cinturino Sport Loop nero in misura M/L al prezzo di 369 euro invece di 489 euro.

Anker caricatore USB C con potenza fino a 47W al prezzo di 18,99 euro invece di 19,99 euro.

Lefant F1 robot aspirapolvere al prezzo di 119,99 euro invece di 289,99 euro.