Powerbank 10400 mAh (LED e 3 porte) a 12€: quasi un REGALO

Ha in dotazione 3 porte, due USB-A e una USB-C, quest’ultima da utilizzare anche per immagazzinare energia. Ti segnaliamo lo sconto su Amazon che taglia il prezzo del powerbank da 10.400 mAh di Charmast, tra i più apprezzati della categoria. È compatibile con tutti i dispositivi e ha un piccolo display LED su cui visualizza la percentuale di carica residua, così da non rimanere mai a secco.

L’offerta a tempo sul powerbank di Charmast

Lo puoi collegare a smartphone, tablet, smartwatch, custodie degli auricolari wireless e a qualsiasi altro gadget tecnologico per ricaricarlo velocemente. Il supporto è universale: funziona con device Apple, Google, Samsung, HTC, LG, Sony, HUAWEI, Xiaomi, con le console videoludiche come Switch e così via. Tra i punti di forza ci sono poi le sue dimensioni compatte: solo 114 millimetri di altezza, 67 millimetri di larghezza e 15 millimetri di spessore, per un peso che si attesta a 230 grammi. All’interno della scatola ci sono un cavo e il manuale utente. Attenzione: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro. Ecco il design, dallo stile elegante e minimalista.

Al prezzo di soli 12 euro, grazie allo sconto applicato in automatico (non servono coupon né codici promozionali), non è possibile lasciarselo sfuggire. Il powerbank da 10.400 mAh di Charmast è perfetto da portare ovunque, anche dimenticandolo all’interno della borsa o nello zaino, per poterlo poi utilizzare all’occorrenza, contando sulla ricarica rapida dei propri dispositivi.

Con l’abbonamento Prime hai poi diritto alla consegna gratis in un giorno: ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani, spedito da Amazon. Infine, ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato dalle oltre 16.000 recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce è 4,5/5, davvero molto alto.