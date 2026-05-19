Engie, offerta in scadenza: le tariffe luce e gas valide fino al 20 maggio

L’offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi di Engie, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per un anno consecutivo, è in scadenza. Le nuove tariffe proposte sono infatti valide fino al 20 maggio, dopodiché è possibile che il prezzo aumenti.

Con la promozione di Engie si è ha la tranquillità di pagare lo stesso prezzo al kWh o Smc indipendentemente da ciò che accade in Italia e nel mondo nei prossimi mesi, un incentivo a utilizzare l’energia in modo più consapevole sapendo di pagare in base ai propri consumi, e la semplicità di un’offerta semplice da capire e da confrontare.

Le nuove tariffe luce e gas di Engie valide fino al 20 maggio

Luce (tariffa monoraria)

Corrispettivo annuo: 72 euro l’anno, l’equivalente di 6 euro al mese

Corrispettivo per il consumo (perdite di rete incluse): 0,1162 euro/kWh costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi

Luce (tariffa multi-oraria)

Corrispettivo annuo: 72 euro l’anno, l’equivalente di 6 euro al mese

Corrispettivo per il consumo F1: 0,1179 euro/kWh costo della materia prima luce bloccato per i dodici mesi consecutivi

Corrispettivo per il consumo F2: 0,1251 euro/kWh costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi

Corrispettivo per il consumo F3: 0,1077 euro/kWh costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi

Gas

Corrispettivo annuo: 84 euro l’anno, l’equivalente di 7 euro al mese

Corrispettivo per il consumo: 0,476 euro/Smc costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi

Gli altri costi che concorrono all’importo finale della bolletta e indipendenti dal fornitore Engie sono i seguenti: il dispacciamento (voce valida solo per la luce), la tariffa relativa all’importo della rete, più gli oneri generali di sistema. Il sistema di Engie, tramite la pagina dedicata raggiungibile al link che segue, permette anche di simulare la bolletta.