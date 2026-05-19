 Engie, offerta in scadenza: le tariffe luce e gas valide fino al 20 maggio
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Engie, offerta in scadenza: le tariffe luce e gas valide fino al 20 maggio

Le nuove tariffe luce e gas del fornitore energetico Engie con cui è possibile bloccare il costo della materia prima per 12 mesi.
Engie, offerta in scadenza: le tariffe luce e gas valide fino al 20 maggio
Green Risparmio energetico
Le nuove tariffe luce e gas del fornitore energetico Engie con cui è possibile bloccare il costo della materia prima per 12 mesi.
Freepik
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

L’offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi di Engie, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per un anno consecutivo, è in scadenza. Le nuove tariffe proposte sono infatti valide fino al 20 maggio, dopodiché è possibile che il prezzo aumenti.

Con la promozione di Engie si è ha la tranquillità di pagare lo stesso prezzo al kWh o Smc indipendentemente da ciò che accade in Italia e nel mondo nei prossimi mesi, un incentivo a utilizzare l’energia in modo più consapevole sapendo di pagare in base ai propri consumi, e la semplicità di un’offerta semplice da capire e da confrontare.

Pagina offerta Engie

engie tariffa luce e gas fino al 20 maggio

Le nuove tariffe luce e gas di Engie valide fino al 20 maggio

Luce (tariffa monoraria)

  • Corrispettivo annuo: 72 euro l’anno, l’equivalente di 6 euro al mese
  • Corrispettivo per il consumo (perdite di rete incluse): 0,1162 euro/kWh costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi

Luce (tariffa multi-oraria)

  • Corrispettivo annuo: 72 euro l’anno, l’equivalente di 6 euro al mese
  • Corrispettivo per il consumo F1: 0,1179 euro/kWh costo della materia prima luce bloccato per i dodici mesi consecutivi
  • Corrispettivo per il consumo F2: 0,1251 euro/kWh costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi
  • Corrispettivo per il consumo F3: 0,1077 euro/kWh costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi

Gas

  • Corrispettivo annuo: 84 euro l’anno, l’equivalente di 7 euro al mese
  • Corrispettivo per il consumo: 0,476 euro/Smc costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi

Gli altri costi che concorrono all’importo finale della bolletta e indipendenti dal fornitore Engie sono i seguenti: il dispacciamento (voce valida solo per la luce), la tariffa relativa all’importo della rete, più gli oneri generali di sistema. Il sistema di Engie, tramite la pagina dedicata raggiungibile al link che segue, permette anche di simulare la bolletta.

Pagina offerta Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti-rincari che fa risparmiare è di Octopus

Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti-rincari che fa risparmiare è di Octopus
Bollette luce e gas, è il momento di bloccare i prezzi: ecco come fare

Bollette luce e gas, è il momento di bloccare i prezzi: ecco come fare
Bollette più leggere per 4 anni: usa il codice Pulsee e taglia i costi di 245€

Bollette più leggere per 4 anni: usa il codice Pulsee e taglia i costi di 245€
Stop ai rincari e spese più basse per le bollette di luce e gas: ecco la soluzione

Stop ai rincari e spese più basse per le bollette di luce e gas: ecco la soluzione
Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti-rincari che fa risparmiare è di Octopus

Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti-rincari che fa risparmiare è di Octopus
Bollette luce e gas, è il momento di bloccare i prezzi: ecco come fare

Bollette luce e gas, è il momento di bloccare i prezzi: ecco come fare
Bollette più leggere per 4 anni: usa il codice Pulsee e taglia i costi di 245€

Bollette più leggere per 4 anni: usa il codice Pulsee e taglia i costi di 245€
Stop ai rincari e spese più basse per le bollette di luce e gas: ecco la soluzione

Stop ai rincari e spese più basse per le bollette di luce e gas: ecco la soluzione
Federico Pisanu
Pubblicato il
19 mag 2026
Link copiato negli appunti