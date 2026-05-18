 Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti-rincari che fa risparmiare è di Octopus
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Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti-rincari che fa risparmiare è di Octopus

Con Octopus Energy è possibile sfruttare l'offerta a prezzo fisso anti-rincari per luce e gas: ecco la promo da attivare in questo momento.
Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti-rincari che fa risparmiare è di Octopus
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Con Octopus Energy è possibile sfruttare l'offerta a prezzo fisso anti-rincari per luce e gas: ecco la promo da attivare in questo momento.
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Con il mercato energetico che registra oscillazioni continue, scegliere tariffe luce e gas indicizzate all’andamento delle quotazioni all’ingrosso può essere molto rischioso e può tradursi in improvvise stangate in bolletta.

Per risparmiare ed evitare il rischio di rincari improvvisi è possibile, però, puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso. La soluzione giusta in tal senso arriva da Octopus Energy che permette di bloccare il prezzo dell’energia fino a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas.

I prezzi in questione sono fissi e bloccati per 12 mesi. Da segnalare che anche il costo di commercializzazione ovvero la quota fissa della bolletta è ridotta ed è pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Octopus Energy

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie oggi Octopus Energy e l’offerta Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo della materia prima luce pari a 0,1298 €/kWh e costo di commercializzazione pari a 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima luce pari a 0,53 €/Smc e costo di commercializzazione pari a 7 euro al mese

Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per 12 mesi e l’offerta è disponibile senza costi di attivazione e senza alcun vincolo di permanenza (se i prezzi all’ingrosso scendono, quindi, è sempre possibile cambiare fornitore).

Per attivare subito l’offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Questi dati sono sempre riportati nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore di energia elettrica e gas naturale. La promo è attivabile di seguito.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
18 mag 2026
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