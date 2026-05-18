Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti-rincari che fa risparmiare è di Octopus

Con il mercato energetico che registra oscillazioni continue, scegliere tariffe luce e gas indicizzate all’andamento delle quotazioni all’ingrosso può essere molto rischioso e può tradursi in improvvise stangate in bolletta.

Per risparmiare ed evitare il rischio di rincari improvvisi è possibile, però, puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso. La soluzione giusta in tal senso arriva da Octopus Energy che permette di bloccare il prezzo dell’energia fino a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas.

I prezzi in questione sono fissi e bloccati per 12 mesi. Da segnalare che anche il costo di commercializzazione ovvero la quota fissa della bolletta è ridotta ed è pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie oggi Octopus Energy e l’offerta Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica : costo della materia prima luce pari a 0,1298 €/kWh e costo di commercializzazione pari a 6 euro al mese

: costo della materia prima luce pari a e costo di commercializzazione pari a Gas naturale: costo della materia prima luce pari a 0,53 €/Smc e costo di commercializzazione pari a 7 euro al mese

Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per 12 mesi e l’offerta è disponibile senza costi di attivazione e senza alcun vincolo di permanenza (se i prezzi all’ingrosso scendono, quindi, è sempre possibile cambiare fornitore).

Per attivare subito l’offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Questi dati sono sempre riportati nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore di energia elettrica e gas naturale. La promo è attivabile di seguito.