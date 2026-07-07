Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi: Octopus lancia la nuova promo di luglio 2026

Per bloccare il prezzo di luce e gas è possibile puntare su Octopus Energy e sulla promo Octopus Fissa 12M che fissa il prezzo per i primi 12 mesi. Per chi sceglie il fornitore, in questo momento, c’è la possibilità di bloccare il prezzo a 0,1243 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese, mentre il gas può essere bloccato a 0,49 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese. La promozione è disponibile tramite attivazione online (senza costi) dal sito ufficiale di Octopus, qui di sotto.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi. Le condizioni di fornitura messe a disposizione dei nuovi clienti sono le seguenti:

Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1243 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese Gas naturale: prezzo fisso a 0,49 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura online. La sottoscrizione delle offerte richiede il possesso dei dati dell’intestatario della fornitura oltre che del codice identificativo (il POD per la luce e il PDR per il gas) che viene sempre riportato nell’ultima bolletta. Non ci sono costi iniziali o vincoli.

Octopus garantisce ai nuovi utenti la possibilità di accedere a un prezzo contenuto dell’energia, riducendo anche la quota fissa, e sfruttando una protezione contro i rincari, con un vero e proprio scudo che permette di evitare aumenti di prezzo improvvisi. L’offerta in questione, considerando le condizioni descritte in precedenza, sarà attivabile solo fino al prossimo 13 luglio e solo tramite il sito ufficiale di Octopus, seguendo una veloce procedura di attivazione online.