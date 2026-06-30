 Engie blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ma l'offerta scade domani
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Engie blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ma l'offerta scade domani

Bollette, l'offerta "Special Days" di Engie taglia i costi fissi: i dettagli da sapere e la data di scadenza.
Engie blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ma l'offerta scade domani
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Bollette, l'offerta "Special Days" di Engie taglia i costi fissi: i dettagli da sapere e la data di scadenza.
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Gli Special Days di Engie continuano, ma le condizioni proposte scadranno domani 01 luglio 2026. Energia PuntoFisso 12 Mesi è il piano tariffario che, come suggerisce il nome, ti permetterà di avere lo stesso prezzo della materia prima luce e gas per un anno assicurandoti la tranquillità in bolletta senza rincari improvvisi che possano pesare sul bilancio mensile.

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Bollette luce Engie

Il piano tariffario proposto per queste ore finali è trasparente: per la fornitura Luce, il costo della materia prima è bloccato a 0,1186 €/kWh (con le perdite di rete già incluse nel prezzo), affiancato da un corrispettivo annuo fisso di commercializzazione di soli 72 euro. Se decidi di bloccare anche il gas, il prezzo della materia prima sarà di 0,483 €/Smc, con una quota fissa di 84 euro all’anno.

L’attivazione è stata semplificata da un processo burocratico snellito nei minimi dettagli. Ti basterà avere a portata di mano l’ultima bolletta del tuo attuale fornitore: inserisci i dati anagrafici, confermi la tua identità tramite telefono e casella e-mail e al resto pensa completamente Engie. Non ci sarà alcuna interruzione di corrente o gas durante il passaggio e, soprattutto, non dovrai minimamente interfacciarti con il tuo vecchio operatore per dare disdetta.

La finestra temporale degli Special Days a queste condizioni si chiude tassativamente il 01/07/2026 compreso, quindi se vuoi assicurarti questi prezzi devi recuperare subito un’ultima bolletta e completare la procedura di registrazione online.

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Pubblicato il 30 giu 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
30 giu 2026
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