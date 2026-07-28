 Diesel a -17 cent con il nuovo taglio accise, perché la benzina no?
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Diesel a -17 cent con il nuovo taglio accise, perché la benzina no?

È in vigore il taglio temporaneo di accise e IVA sul diesel: il prezzo del gasolio scende di 17 centesimi al litro, fino al 6 agosto.
Diesel a -17 cent con il nuovo taglio accise, perché la benzina no?
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È in vigore il taglio temporaneo di accise e IVA sul diesel: il prezzo del gasolio scende di 17 centesimi al litro, fino al 6 agosto.
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È già entrato in vigore il nuovo taglio delle accise e dell’IVA sul diesel (gasolio), approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare il prezzo del carburante sotto o almeno intorno ai 2 euro al litro, cifra già di per sé molto alta e che pesa sul portafoglio. Le cattive notizie, però, sono due: non riguarda la benzina e durerà poco, solo fino al 6 agosto.

In vigore il nuovo taglio delle accise sul diesel

Più precisamente, è stata decisa una riduzione di 17 centesimi al litro alla pompa, suddivisa in 14 centesimi per l’aliquota di accisa e 3 centesimi di IVA. Questo dovrebbe contribuire a dare un po’ di sollievo agli automobilisti, soprattutto in questo periodo di partenze per le vacanze estive. È inoltre stato prorogato per tutto il mese di luglio il credito d’imposta a favore dell’autotrasporto.

Perché il nuovo sconto del Governo non riguarda la benzina? La domanda è legittima, la risposta è molto semplice: questa tipologia di carburante ha fatto registrare un aumento meno significativo nelle ultime settimane, dunque l’Esecutivo non ha ritenuto necessario intervenire. I motivi dei rincari sono principalmente due, ovvero la ripresa della guerra in Medio Oriente, in particolare nello snodo cruciale dello stretto di Hormuz, e l’effetto della speculazione da parte delle compagnie.

Le app che aiutano a risparmiare sul pieno

Da una settimana circa è disponibile l’applicazione Osservaprezzi Carburanti (Android e iOS). Può essere descritta come la versione mobile del portale gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Purtroppo, manca di alcune funzionalità essenziali.

La versione Android dell'app Osservaprezzi Carburanti

Per fortuna, le app alternative per risparmiare cercando la stazione di servizio più conveniente non mancano: rimandiamo al nostro approfondimento per saperne di più. Tutte sono però accomunate dallo stesso problema: il fatto che molti distributori spesso si dimentichino di aggiornare i listini, obbligo previsto per legge.

Fonte: Governo Italiano

Pubblicato il 28 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
28 lug 2026
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