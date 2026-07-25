 Luce e gas a prezzo fisso, bollette più leggere con l'offerta Octopus di fine luglio 2026
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Luce e gas a prezzo fisso, bollette più leggere con l'offerta Octopus di fine luglio 2026

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi: ecco la promo da scegliere per tagliare le bollette e rispramiare.
Luce e gas a prezzo fisso, bollette più leggere con l'offerta Octopus di fine luglio 2026
Green Risparmio energetico
Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi: ecco la promo da scegliere per tagliare le bollette e rispramiare.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. La promo da scegliere è Octopus Fissa 12M e consente di fissare il costo dell’energia a 0,1496 €/kWh per la luce e a 0,63 €/Smc per il gas. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus. L’attivazione è gratuita e può avvenire avendo a propria disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Octopus Energy

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie Octopus Energy c’è la possibilità di bloccare il prezzo per 12 mesi, proteggendosi dai rincari ed evitando improvvisi aumenti legati all’andamento del mercato all’ingrosso.

Il fornitore garantisce l’accesso alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: 0,1496 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: 0,63 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall’attivazione
  • Attivazione gratuita
  • Zero vincoli di permanenza

L’offerta di Octopus rappresenta la soluzione giusta per proteggersi dai rincari, accedendo a condizioni di fornitura vantaggiose, con un costo dell’energia contenuto e con una quota fissa tra le più basse disponibili oggi sul mercato.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale del fornitore. L’attivazione online richiede esclusivamente il possesso dei dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per i gas, il codice è riportato in bolletta) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

Per accedere alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con Engie blocchi i rincari: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi

Con Engie blocchi i rincari: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi
Octopus Energy blocca i prezzi per un anno: scopri la nuova tariffa Fissa

Octopus Energy blocca i prezzi per un anno: scopri la nuova tariffa Fissa
Prezzo della benzina troppo alto? Le app che ti fanno risparmiare

Prezzo della benzina troppo alto? Le app che ti fanno risparmiare
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco l'offerta contro i rincari di luglio 2026

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco l'offerta contro i rincari di luglio 2026
Con Engie blocchi i rincari: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi

Con Engie blocchi i rincari: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi
Octopus Energy blocca i prezzi per un anno: scopri la nuova tariffa Fissa

Octopus Energy blocca i prezzi per un anno: scopri la nuova tariffa Fissa
Prezzo della benzina troppo alto? Le app che ti fanno risparmiare

Prezzo della benzina troppo alto? Le app che ti fanno risparmiare
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco l'offerta contro i rincari di luglio 2026

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco l'offerta contro i rincari di luglio 2026
Davide Raia
Pubblicato il
25 lug 2026
Link copiato negli appunti