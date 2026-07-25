Luce e gas a prezzo fisso, bollette più leggere con l'offerta Octopus di fine luglio 2026

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. La promo da scegliere è Octopus Fissa 12M e consente di fissare il costo dell’energia a 0,1496 €/kWh per la luce e a 0,63 €/Smc per il gas. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus. L’attivazione è gratuita e può avvenire avendo a propria disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie Octopus Energy c’è la possibilità di bloccare il prezzo per 12 mesi, proteggendosi dai rincari ed evitando improvvisi aumenti legati all’andamento del mercato all’ingrosso.

Il fornitore garantisce l’accesso alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: 0,1496 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

con un costo di commercializzazione di Gas naturale: 0,63 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

con un costo di commercializzazione di Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall’attivazione

dall’attivazione Attivazione gratuita

Zero vincoli di permanenza

L’offerta di Octopus rappresenta la soluzione giusta per proteggersi dai rincari, accedendo a condizioni di fornitura vantaggiose, con un costo dell’energia contenuto e con una quota fissa tra le più basse disponibili oggi sul mercato.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale del fornitore. L’attivazione online richiede esclusivamente il possesso dei dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per i gas, il codice è riportato in bolletta) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

Per accedere alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online.