Octopus Energy blocca i prezzi per un anno: scopri la nuova tariffa Fissa

Octopus Energy ha rinnovato le condizioni relative a Octopus Fissa 12M: l’offerta a prezzo fisso che permette di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per un anno. Le condizioni sono valide fino al 27 luglio e ti danno modo di metterti al riparo da eventuali rincari del mercato dell’energia.

Analizzando nel dettaglio le nuove condizioni economiche, per la componente luce il prezzo sarà di 0,1496€/kWh con un costo di commercializzazione fisso di circa 6 euro al mese. Per quanto riguarda invece la fornitura del Gas, Octopus adesso propone un prezzo di 0,63€/Smc, con contributo di commercializzazione di soli 7 euro al mese.

Al termine dei 12 mesi a prezzo bloccato non ci saranno rinnovi automatici a condizioni svantaggiose o vincoli nascosti, ma avrai la libertà di valutare la situazione del mercato e scegliere l’offerta più adatta alle tue esigenze optando per una nuova soluzione a prezzo bloccato oppure decidendo di passare a una tariffa indicizzata all’ingrosso.