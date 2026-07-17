Engie PuntoFisso 12 Mesi: bollette bloccate per un anno, conviene davvero?

Mantenere la casa fresca e i condizionatori accesi a pieno regime in questo periodo di caldo intenso porta con sé l’ansia di ricevere bollette fuori controllo. Comprensibile, specie in un mercato che ci sta abituando, purtroppo, a fluttuazioni continue su cui ci si può far poco e persino prevederle è compito complicato. Per avere stabilità forse, allora, la cosa migliore è affidarsi a un’offerta a prezzo fisso come Energia PuntoFisso 12 mesi, le cui condizioni scadono il 22 luglio.

Analizzando i numeri del pacchetto Luce, ci troviamo di fronte a un costo dell’energia fissato a 0,1134€/kWh con perdite di rete già incluse e con un corrispettivo annuo di soli 72 euro “spalmato” ogni mese in bolletta. Puoi scegliere non solo l’opzione a fasce orarie, ma anche la più gettonata monoraria: quest’ultima permette di pagare la stessa cifra a qualsiasi ora del giorno, weekend compresi.

Sul fronte del riscaldamento, che al momento di certo non serve, bloccando adesso il costo del gas attui una mossa strategica intelligente per giocare d’anticipo verso la stagione autunnale e invernale. Engie propone un prezzo della materia prima a 0,4545 €/Smc, con una quota fissa di commercializzazione leggermente superiore rispetto alla luce, pari a 84 euro all’anno.

È tuttavia fondamentale leggere questi numeri con la giusta consapevolezza: la promessa del prezzo bloccato per 12 mesi si riferisce al costo dell’energia nuda e cruda, il corrispettivo per il consumo. Tutte le altre voci che compongono la bolletta finale, come le spese di dispacciamento, la tariffa per il trasporto, la gestione del contatore e i classici oneri generali di sistema, rimangono indipendenti da Engie e continueranno a variare regolarmente in base alle direttive periodiche dell’ARERA.

La procedura di passaggio è semplicissima: si avvia la configurazione online, si inseriscono i propri dati anagrafici e l’IBAN, si conferma l’identità tramite SMS ed email e il gioco è fatto. Non sono previsti interventi fisici al contatore e non si rischia in alcun modo di rimanere al buio: sarà la stessa Engie a farsi carico della burocrazia e a inviare la comunicazione di disdetta al tuo vecchio operatore.

Quindi, a pochi giorni di distanza dalla scadenza promozionale, questa offerta è senza dubbio un porto sicuro se non vuoi più ricorrere agli indici di mercato e alle sue continue fluttuazioni e preferisci sapere in anticipo quanto pagherai i tuoi consumi effettivi.