 Engie PuntoFisso 12 Mesi: bollette bloccate per un anno, conviene davvero?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Engie PuntoFisso 12 Mesi: bollette bloccate per un anno, conviene davvero?

Fino al 22 luglio è possibile bloccare il prezzo di luce e gas con Engie Energia PuntoFisso: ne vale la pena?
Engie PuntoFisso 12 Mesi: bollette bloccate per un anno, conviene davvero?
Green Risparmio energetico
Fino al 22 luglio è possibile bloccare il prezzo di luce e gas con Engie Energia PuntoFisso: ne vale la pena?
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Mantenere la casa fresca e i condizionatori accesi a pieno regime in questo periodo di caldo intenso porta con sé l’ansia di ricevere bollette fuori controllo. Comprensibile, specie in un mercato che ci sta abituando, purtroppo, a fluttuazioni continue su cui ci si può far poco e persino prevederle è compito complicato. Per avere stabilità forse, allora, la cosa migliore è affidarsi a un’offerta a prezzo fisso come Energia PuntoFisso 12 mesi, le cui condizioni scadono il 22 luglio.

Attiva l’offerta

Bollette luce e gas Engie 17 giugno offerta

Analizzando i numeri del pacchetto Luce, ci troviamo di fronte a un costo dell’energia fissato a 0,1134€/kWh con perdite di rete già incluse e con un corrispettivo annuo di soli 72 euro “spalmato” ogni mese in bolletta. Puoi scegliere non solo l’opzione a fasce orarie, ma anche la più gettonata monoraria: quest’ultima permette di pagare la stessa cifra a qualsiasi ora del giorno, weekend compresi.

Sul fronte del riscaldamento, che al momento di certo non serve, bloccando adesso il costo del gas attui una mossa strategica intelligente per giocare d’anticipo verso la stagione autunnale e invernale. Engie propone un prezzo della materia prima a 0,4545 €/Smc, con una quota fissa di commercializzazione leggermente superiore rispetto alla luce, pari a 84 euro all’anno.

È tuttavia fondamentale leggere questi numeri con la giusta consapevolezza: la promessa del prezzo bloccato per 12 mesi si riferisce al costo dell’energia nuda e cruda, il corrispettivo per il consumo. Tutte le altre voci che compongono la bolletta finale, come le spese di dispacciamento, la tariffa per il trasporto, la gestione del contatore e i classici oneri generali di sistema, rimangono indipendenti da Engie e continueranno a variare regolarmente in base alle direttive periodiche dell’ARERA.

La procedura di passaggio è semplicissima: si avvia la configurazione online, si inseriscono i propri dati anagrafici e l’IBAN, si conferma l’identità tramite SMS ed email e il gioco è fatto. Non sono previsti interventi fisici al contatore e non si rischia in alcun modo di rimanere al buio: sarà la stessa Engie a farsi carico della burocrazia e a inviare la comunicazione di disdetta al tuo vecchio operatore.

Quindi, a pochi giorni di distanza dalla scadenza promozionale, questa offerta è senza dubbio un porto sicuro se non vuoi più ricorrere agli indici di mercato e alle sue continue fluttuazioni e preferisci sapere in anticipo quanto pagherai i tuoi consumi effettivi.

Attiva l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Octupus Energy: con le nuove tariffe di luglio 2026 blocchi il prezzo di luce e gas

Octupus Energy: con le nuove tariffe di luglio 2026 blocchi il prezzo di luce e gas
Blocca le bollette luce e gas per un anno: l'offerta scade domani

Blocca le bollette luce e gas per un anno: l'offerta scade domani
Luce e gas con Octopus, prezzo fisso per una promo contro il caro bollette

Luce e gas con Octopus, prezzo fisso per una promo contro il caro bollette
Luce e gas a prezzo fisso per evitare i rincari: è il momento di scegliere Octopus

Luce e gas a prezzo fisso per evitare i rincari: è il momento di scegliere Octopus
Octupus Energy: con le nuove tariffe di luglio 2026 blocchi il prezzo di luce e gas

Octupus Energy: con le nuove tariffe di luglio 2026 blocchi il prezzo di luce e gas
Blocca le bollette luce e gas per un anno: l'offerta scade domani

Blocca le bollette luce e gas per un anno: l'offerta scade domani
Luce e gas con Octopus, prezzo fisso per una promo contro il caro bollette

Luce e gas con Octopus, prezzo fisso per una promo contro il caro bollette
Luce e gas a prezzo fisso per evitare i rincari: è il momento di scegliere Octopus

Luce e gas a prezzo fisso per evitare i rincari: è il momento di scegliere Octopus
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
17 lug 2026
Link copiato negli appunti