Luce e gas con Octopus, prezzo fisso per una promo contro il caro bollette

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, proteggendosi dal rischio di rincari improvvisi sul mercato all’ingrosso, tema di grande attualità, soprattutto dopo la ripresa del conflitto in Iran. Per i nuovi clienti, l’offerta consente di bloccare il prezzo a 0,1243 €/kWh per la luce e a 0,49 €/Smc per il gas.

Per attivare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Octopus. È necessario avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), indicato tra le informazioni presenti in bolletta.

Perché scegliere l’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

per l’ energia elettrica è previsto un prezzo della materia prima pari a 0,1243 €/kWh (tariffazione monoraria) con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

è previsto un prezzo della materia prima pari a (tariffazione monoraria) con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese per il gas naturale , il costo della materia prima risulta essere pari a 0,49 €/Smc , con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

, il costo della materia prima risulta essere pari a , con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese le condizioni di fornitura sono bloccate per i primi 12 mesi

non ci sono costi iniziali o vincoli di alcun tipo

La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo (con le condizioni descritte in precedenza) e può essere attivata esclusivamente tramite il sito ufficiale di Octopus.

Per completare la sottoscrizione è sufficiente avere a disposizione:

i dati completi dell’intestatario del contratto

il codice identificativo della fornitura (il POD per la fornitura di energia elettrica e il PDR per il gas naturale)

le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per la sottoscrizione.