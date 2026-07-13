 Luce e gas con Octopus, prezzo fisso per una promo contro il caro bollette
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Luce e gas con Octopus, prezzo fisso per una promo contro il caro bollette

Con le offerte luce e gas di Octopus è possibile bloccare il prezzo dell'energia per i primi 12 mesi: ecco l'offerta anti rincari del fornitore.
Luce e gas con Octopus, prezzo fisso per una promo contro il caro bollette
Green Risparmio energetico
Con le offerte luce e gas di Octopus è possibile bloccare il prezzo dell'energia per i primi 12 mesi: ecco l'offerta anti rincari del fornitore.
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Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, proteggendosi dal rischio di rincari improvvisi sul mercato all’ingrosso, tema di grande attualità, soprattutto dopo la ripresa del conflitto in Iran. Per i nuovi clienti, l’offerta consente di bloccare il prezzo a 0,1243 €/kWh per la luce e a 0,49 €/Smc per il gas.

Per attivare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Octopus. È necessario avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), indicato tra le informazioni presenti in bolletta.

Accedi qui alle offerte di Octopus

Perché scegliere l’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • per l’energia elettrica è previsto un prezzo della materia prima pari a 0,1243 €/kWh (tariffazione monoraria) con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • per il gas naturale, il costo della materia prima risulta essere pari a 0,49 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese
  • le condizioni di fornitura sono bloccate per i primi 12 mesi
  • non ci sono costi iniziali o vincoli di alcun tipo

La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo (con le condizioni descritte in precedenza) e può essere attivata esclusivamente tramite il sito ufficiale di Octopus.

Per completare la sottoscrizione è sufficiente avere a disposizione:

  • i dati completi dell’intestatario del contratto
  • il codice identificativo della fornitura (il POD per la fornitura di energia elettrica e il PDR per il gas naturale)
  • le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per la sottoscrizione.

Accedi qui alle offerte di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
13 lug 2026
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