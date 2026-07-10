Xiaomi presenta SkyNomad, il nuovo SUV elettrico

Xiaomi fa sul serio per quanto riguarda le ambizioni legate al settore automotive. Lo si era intuito già alla presentazione della SU7, ormai quasi tre anni fa, e la conferma è appena arrivata con l’annuncio di SkyNomad. È il nuovo SUV elettrico del marchio, il terzo modello progettato (contando anche la YU7) per dare del filo da torcere alle altre realtà nel mondo delle quattro ruote.

E sono tre: SkyNomad è il SUV elettrico di Xiaomi

Lo slogan scelto per svelarlo è Spazio. Ridefinito. , una dichiarazione d’intenti utile per capire quale sia stato l’obiettivo di chi l’ha disegnato, quello di rendere l’abitacolo qualcosa in più rispetto a un posto in cui entrare per gli spostamenti. Nel comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione è descritto come pensato per adattarsi alle diverse esigenze della vita quotidiana . C’è un breve filmato su Instagram che illustra come.

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Al di là del form factor, per capire cosa differenzia SkyNomad da SU7 e YU7 facciamo riferimento a quanto dice Xiaomi.

Mentre le serie Xiaomi SU7 e Xiaomi YU7 si concentrano sul conducente, la serie SkyNomad si concentra sulle persone al suo interno.

L’azienda cinese racconta di aver iniziato lo sviluppo del suo nuovo SUV elettrico all’inizio del 2023. Si basa sull’architettura Kunlun di ultima generazione che fa della configurabilità e della personalizzazione i suoi tratti distintivi.

[…] il pianale piatto e il sistema di sedili a binario lungo consentono all’abitacolo di passare dalla modalità di guida, che offre ampio spazio per passeggeri, bagagli e animali domestici, alla modalità di parcheggio, che si trasforma in uno spazio di lavoro, un salotto o un’area per le attività familiari.

Non mancano ovviamente le funzionalità AI presenti a bordo. Il lancio è previsto a breve sul mercato cinese, poi forse anche in Europa. Ancora nessun dettaglio su motorizzazioni e prezzo.