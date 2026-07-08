 Octopus aggiorna le tariffe luce e gas a prezzo bloccato fino al 13 luglio
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Octopus aggiorna le tariffe luce e gas a prezzo bloccato fino al 13 luglio

Il riepilogo delle nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus valide fino al prossimo 13 luglio.
Octopus aggiorna le tariffe luce e gas a prezzo bloccato fino al 13 luglio
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Il riepilogo delle nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus valide fino al prossimo 13 luglio.
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Il fornitore energetico Octopus ha aggiornato le tariffe luce e gas dell’offerta che consente di bloccare il costo della materia prima per 12 mesi. Con l’ultimo aggiornamento la materia prima Luce costa 0,1243 euro/kWh, mentre la materia prima Gas 0,49 euro/Smc. Sono due tra le tariffe più basse dell’intero mercato libero italiano.

I prezzi indicati qui sopra sono validi per gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 13 luglio. Per la sottoscrizione è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta, individuare il riquadro Octopus Fissa 12M e cliccare sul bottone viola “La voglio!”, per poi compilare l’apposito modulo online con le proprie informazioni.

Pagina offerta Octopus

octopus fissa 12m tariffe fino al 13 luglio

Le nuove tariffe di Octopus Fissa 12M valide fino al 13 luglio

Riepiloghiamo quindi l’ultima offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus, con le tariffe valide per tutti coloro che completeranno con successo una nuova fornitura entro la mezzanotte di lunedì 13 luglio. Dopo questa data, lo ricordiamo, il fornitore britannico aggiornerà nuovamente i suoi prezzi.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1243 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi consecutivi
  • 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (per un totale di 72 euro l’anno)

Gas

  • 0,49 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi consecutivi
  • 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (per un totale di 84 euro l’anno)

Nella pagina del sito ufficiale di Octopus dedicata all’offerta in corso è inoltre possibile consultare i costi aggiuntivi indipendenti dal fornitore. Questi sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore. Tutto ciò all’insegna della massima trasparenza da parte del fornitore, come si evince anche dalla semplicità di lettura della bolletta, altro punto di forza dell’azienda energetica del Regno Unito.

Pagina offerta Octopus

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Pubblicato il 8 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
8 lug 2026
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