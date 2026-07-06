Le migliori offerte luce di luglio

Luglio è il mese ideale per riuscire a strappare un’offerta per la luce che consenta di risparmiare in modo significativo fino ad inizio estate 2027 sfruttando il blocco per i primi dodici mesi. Nella lista delle migliori proposte di questo mese il costo medio della materia prima si aggira intorno ai 0,11 euro/kWh: di seguito i dettagli completi.

Octopus Fissa 12 M (offerta valida fino al 6 luglio)

0,1188 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi 72 euro l’anno: costo della quota di commercializzazione

L’offerta Octopus Fissa 12 M consente di bloccare il costo della materia prima Luce per 12 mesi, con in più il vantaggio di poter scegliere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex al termine del primo anno, così da poter estendere il risparmio anche una volta concluso il periodo promozionale.

E.ON Luce Click Verde (offerta valida per un periodo limitato)

0,10747 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi 12 mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi 12 mesi 109,23 euro/POD/anno: corrispettivo di commercializzazione

Anche con E.ON Luce Click Verde gli utenti possono bloccare il costo della Luce per un anno consecutivo al momento della sottoscrizione della nuova fornitura. Tramite la pagina dedicata all’offerta è inoltre disponibile un comodo box tramite cui è possibile effettuare una stima mensile in base alla potenza impiegata e al consumo annuo in kWh.

NeN (offerta valida per un periodo limitato)

Luce | Dieci

0,119 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi dieci anni

: costo della materia prima Luce bloccato 72 euro l’anno: quota fissa per la commercializzazione

Luce | Due

0,124 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi due anni

: costo della materia prima Luce bloccato 96 euro l’anno: quota fissa per la commercializzazione

NeN, appartenente al Gruppo A2A, propone due offerte Luce distinte: una permette di bloccare il costo della materia prima per dieci anni, l’altra per 24 mesi. L’offerta che blocca il prezzo per due lustri di fila rappresenta un unicum in Italia.

Pulsee Luce Relax (offerta valida fino al 6 luglio)

Luce e Gas Relax 36 mesi

0,115 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi tre anni

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi tre anni 84 euro l’anno per 2 anni invece di 144 euro: costo relativo alla quota vendita Luce

Luce e Gas Relax 24 mesi

0,128 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi due anni

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi due anni 84 euro l’anno per 2 anni invece di 144 euro: costo relativo alla quota vendita Luce

Il tratto distintivo dell’offerta Relax di Pulsee sta nello sconto fino a 240 euro se in fase di sottoscrizione si inserisce il codice promozionale SUPER. Maggiori dettagli sono consultabili al link che segue.

Engie PuntoFisso 12 mesi (offerta valida fino all’8 luglio)

0,1186 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi 72 euro l’anno: quota fissa relativa alla commercializzazione della Luce

Tra le offerte per risparmiare sulla bolletta energetica a luglio figura anche quella di Engie, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima Luce per dodici mesi consecutivi. Tra le altre cose, presenta la quota fissa per la commercializzazione più bassa al pari di Octopus Fissa 12M e NeN Luce | Dieci.