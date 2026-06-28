Bollette che mangiano le vacanze: la soluzione si chiama Engie PuntoFisso

Se quest’estate ti sei ritrovato a dover ridimensionare i tuoi piani di vacanza a causa delle spese accumulate durante l’anno, non sei solo. Bollette energetiche imprevedibili, rincari continui e costi che cambiano mese dopo mese hanno messo sotto pressione i bilanci di milioni di famiglie. Ma c’è un modo concreto per rompere questo ciclo: Energia PuntoFisso di Engie, la tariffa che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e riprendere il controllo delle tue finanze.

Energia PuntoFisso: smetti di rinunciare, inizia a pianificare

Quante volte hai dovuto rinunciare a qualcosa, un viaggio, un weekend fuori, una settimana al mare, perché le bollette avevano mangiato più del previsto? Con una tariffa a prezzo variabile, è quasi impossibile pianificare: ogni mese è una sorpresa, e spesso non è una bella sorpresa. Con Engie Energia PuntoFisso, il prezzo è bloccato e trasparente:

0,1232 €/kWh per la luce

per la luce 0,456 €/Smc per il gas

A questi si aggiunge un costo di commercializzazione di soli 6 euro al mese, più una componente variabile ridotta per il gas pari a 0,00795 €/Smc. Niente sorprese, niente rincari improvvisi per 24 mesi. Cosa significa in pratica? Significa sapere oggi quanto spenderai in energia nei prossimi due anni. Significa poter mettere da parte ogni mese quella quota che prima spariva in bollette impreviste, e usarla per ciò che conta davvero: le prossime vacanze, un weekend con la famiglia, o semplicemente un fondo di sicurezza per gli imprevisti. Le vacanze estive ridotte di quest’anno possono essere l’ultima volta. Con un piano energetico stabile, smetti di rincorrere le spese e torni a fare progetti. L’offerta Energia PuntoFisso è disponibile per i nuovi clienti solo per un periodo limitato: non lasciare che anche il prossimo anno finisca nello stesso modo.