Luce e gas a prezzo fisso: risparmio immediato e zero rincari con Octopus

C’è tempo fino al 30 giugno 2026 per attivare la nuova promo di Octopus Energy che mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Il fornitore, con la nuova versione di Octopus Fissa 12M, ha tagliato i prezzi dell’energia. I nuovi clienti hanno la possibilità di bloccare il prezzo a 0,1089 €/kWh per la luce e a 0,39 €/Smc per il gas.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus e per attivarla è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Le condizioni dell’offerta luce e gas di Octopus

L’offerta di Octopus prevede le seguenti condizioni:

Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1089 €/kWh e costo di commercializzazione di 6 euro al mese

e costo di commercializzazione di Gas naturale: prezzo fisso a 0,39 €/Smc e costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Per chi sceglie Octopus, quindi, c’è la possibilità di bloccare il prezzo per 12 mesi, ottenendo una protezione dai rincari nel lungo periodo e, nello stesso tempo, accedendo a condizioni particolarmente vantaggiose per quanto riguarda la fornitura che si tradurranno in bollette più leggere (grazie al costo ridotto dell’energia e grazie ai costi fissi contenuti). Per richiedere la promo servono i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Per sfruttare subito la promozione basta seguire il link qui di sotto e completare poi una breve procedura di attivazione online. Non ci sono costi iniziali e non ci sono vincoli. L’offerta di Octopus, con le condizioni descritte, sarà attivabile fino al prossimo 30 giugno 2026. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto e completare una breve procedura online.