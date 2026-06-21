 Octopus taglia i prezzi: bollette più basse con la nuova promo luce e gas
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Octopus taglia i prezzi: bollette più basse con la nuova promo luce e gas

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, minimizzando l'importo delle bollette, ecco la promo da attivare.
Octopus taglia i prezzi: bollette più basse con la nuova promo luce e gas
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Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, minimizzando l'importo delle bollette, ecco la promo da attivare.
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Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e tagliare le bollette. Il fornitore mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di attivare l’offerta Octopus Fissa 12M, con prezzo bloccato per i primi 12 mesi. 

La promo in questione blocca il prezzo a 0,199 €/kWh per la luce e a 0,45 €/Smc per il gas naturale. Questa soluzione è disponibile tramite attivazione online, seguendo una veloce procedura online tramite il sito ufficiale di Octopus.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Octopus Energy

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie oggi Octopus Energy c’è la possibilità di bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi. Il fornitore garantisce ai nuovi clienti la possibilità di accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: 0,1199 €/kWh per il costo della materia prima, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: 0,45 €/Smc per il costo della materia prima gas, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall’attivazione
  • Nessun costo iniziale per la osttoscrizione dell’offerta

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto. Per la sottoscrizione della promozione è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente.

Con Octopus è possibile accedere a una promo molto vantaggiosa, che blocca il prezzo e garantisce una protezione nel lungo periodo dai rincari del mercato energetico, permettendo anche l’accesso a prezzi più bassi per luce e gas per minimizzare l’importo delle bollette.

L’offerta, con le caratteristiche descritte, è attivabile fino al prossimo 24 giugno, esclusivamente tramite il sito ufficiale del fornitore.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
21 giu 2026
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