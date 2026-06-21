Octopus taglia i prezzi: bollette più basse con la nuova promo luce e gas

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e tagliare le bollette. Il fornitore mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di attivare l’offerta Octopus Fissa 12M, con prezzo bloccato per i primi 12 mesi.

La promo in questione blocca il prezzo a 0,199 €/kWh per la luce e a 0,45 €/Smc per il gas naturale. Questa soluzione è disponibile tramite attivazione online, seguendo una veloce procedura online tramite il sito ufficiale di Octopus.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie oggi Octopus Energy c’è la possibilità di bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi. Il fornitore garantisce ai nuovi clienti la possibilità di accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: 0,1199 €/kW h per il costo della materia prima, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

h per il costo della materia prima, con un costo di commercializzazione di Gas naturale: 0,45 €/Smc per il costo della materia prima gas, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

per il costo della materia prima gas, con un costo di commercializzazione di Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall’attivazione

dall’attivazione Nessun costo iniziale per la osttoscrizione dell’offerta

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto. Per la sottoscrizione della promozione è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente.

Con Octopus è possibile accedere a una promo molto vantaggiosa, che blocca il prezzo e garantisce una protezione nel lungo periodo dai rincari del mercato energetico, permettendo anche l’accesso a prezzi più bassi per luce e gas per minimizzare l’importo delle bollette.

L’offerta, con le caratteristiche descritte, è attivabile fino al prossimo 24 giugno, esclusivamente tramite il sito ufficiale del fornitore.