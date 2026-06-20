 Passa a Octopus in 2 minuti: la promo luce e gas che taglia i costi fissi
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Passa a Octopus in 2 minuti: la promo luce e gas che taglia i costi fissi

Luce a 11 centesimi e bollette trasparenti: scopri Octopus Energy e blocca il prezzo per un anno.
Passa a Octopus in 2 minuti: la promo luce e gas che taglia i costi fissi
Green Risparmio energetico
Luce a 11 centesimi e bollette trasparenti: scopri Octopus Energy e blocca il prezzo per un anno.
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Octopus Energy si ritaglia uno spazio sempre più importante nel mercato dell’energia grazie alla sua politica fatta di costi fissi e trasparenti sin dal momento dell’attivazione. A pochi giorni dalla scadenza, fissata per il 24 giugno, hai ancora la possibilità di attivare la sua tariffa Octopus Fissa 12M, un pacchetto luce e gas a prezzo bloccato per un anno che ti permetterà di metterti al riparo da eventuali rincari.

Attiva Octopus Energy

Tariffe Octopus 24 giugno

La promozione punta tutto su una tariffa monoraria per l’energia elettrica a 0,1199 €/kWh e per il gas a 0,45 €/Smc. La convenienza è arricchita dai costi di commercializzazione: Octopus richiede solo 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, importi nettamente inferiori rispetto alla media nazionali e ideali per alleggerire l’impatto delle bollette sul budget mensile.

Oltre a questo, Octopus garantisce energia elettrica certificata al 100% da fonti rinnovabili e un servizio clienti umano e pluripremiato, supportato da tecnologie avanzate che riducono i tempi di attesa. Anche il processo di migrazione è semplificato: l’azienda promette un passaggio in soli 2 minuti, per il quale bastano unicamente l’ultima bolletta sottomano, il cellulare e un IBAN. Al resto della burocrazia (inclusa la disdetta al vecchio fornitore) ci pensano loro.

Cosa succede al termine dei 12 mesi? Octopus Energy ti comunicherà con largo anticipo le nuove condizioni economiche basate sull’andamento del mercato: a quel punto starà a te decidere se accettare, passare a una loro tariffa variabile o cambiare nuovamente operatore senza alcuna penale. Per il resto, va ricordato che tutti gli altri costi (trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte statali) sono invece stabiliti dall’ARERA e uguali per tutti i fornitori.

Attiva Octopus Energy

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Pubblicato il 20 giu 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
20 giu 2026
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