Vacanze senza pensieri: blocca il prezzo della luce per un anno con Octopus Energy

Immagina la scena: hai finalmente chiuso i bagagli, i biglietti sono sul telefono e la mente è già proiettata verso il totale relax. C’è solo un piccolo, fastidioso tarlo che rischia di rovinare il brio della partenza: il pensiero delle spese di casa che continuano a correre e l’incognita delle prossime bollette. Parti per le vacanze e torna a cuor leggero, sapendo di risparmiare per un anno intero. Con Octopus Energy, puoi mettere in cassaforte la tua serenità finanziaria prima ancora di raggiungere la tua meta estiva.

La formula per un rientro senza shock: 12 mesi di prezzo bloccato

Il segreto per godersi l’estate (e i successivi dieci mesi) senza l’ansia del mercato energetico si chiama Octopus Fissa 12 Mesi. Una tariffa pensata per chi vuole staccare la spina nel vero senso della parola. Ecco come funziona e perché è la mossa giusta da fare adesso:

Scudo contro i rincari: Attivando l’offerta oggi, blocchi il prezzo della componente energia. Qualsiasi cosa accada sui mercati mentre tu sei in spiaggia o in montagna, la tua tariffa non salirà di un centesimo per un anno intero.

Pianificazione perfetta: Sapere in anticipo quanto pagherai ti permette di gestire le spese di casa senza sorprese, trasformando la bolletta in una semplice formalità.

Sostenibilità inclusa: L’energia fornita è 100% verde, così fai del bene al pianeta anche mentre ti godi il meritato riposo.

Massima libertà: Nessun vincolo e nessuna penale. Se cambi idea, sei libero di farlo in qualsiasi momento.

Preferisci seguire l’onda del mercato? Se ami la flessibilità e vuoi approfittare dei momenti in cui i prezzi all’ingrosso scendono, Octopus offre anche una tariffa indicizzata, ideale per chi vuole cavalcare le oscillazioni virtuose del mercato dell’energia.

Non rimandare a settembre quello che può farti risparmiare già da oggi. Cambiare fornitore è un’operazione immediata, digitale e senza interruzioni di servizio.