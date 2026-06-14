 Vacanze senza pensieri: blocca il prezzo della luce per un anno con Octopus Energy
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Vacanze senza pensieri: blocca il prezzo della luce per un anno con Octopus Energy

Scopri come bloccare il prezzo della luce per 12 mesi con Octopus Energy. Energia 100% verde, zero sorprese e risparmio garantito per un anno intero.
Vacanze senza pensieri: blocca il prezzo della luce per un anno con Octopus Energy
Green Risparmio energetico
Scopri come bloccare il prezzo della luce per 12 mesi con Octopus Energy. Energia 100% verde, zero sorprese e risparmio garantito per un anno intero.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Immagina la scena: hai finalmente chiuso i bagagli, i biglietti sono sul telefono e la mente è già proiettata verso il totale relax. C’è solo un piccolo, fastidioso tarlo che rischia di rovinare il brio della partenza: il pensiero delle spese di casa che continuano a correre e l’incognita delle prossime bollette. Parti per le vacanze e torna a cuor leggero, sapendo di risparmiare per un anno intero. Con Octopus Energy, puoi mettere in cassaforte la tua serenità finanziaria prima ancora di raggiungere la tua meta estiva.

Passa ad Octopus Energy

La formula per un rientro senza shock: 12 mesi di prezzo bloccato

Il segreto per godersi l’estate (e i successivi dieci mesi) senza l’ansia del mercato energetico si chiama Octopus Fissa 12 Mesi. Una tariffa pensata per chi vuole staccare la spina nel vero senso della parola. Ecco come funziona e perché è la mossa giusta da fare adesso:

  • Scudo contro i rincari: Attivando l’offerta oggi, blocchi il prezzo della componente energia. Qualsiasi cosa accada sui mercati mentre tu sei in spiaggia o in montagna, la tua tariffa non salirà di un centesimo per un anno intero.

  • Pianificazione perfetta: Sapere in anticipo quanto pagherai ti permette di gestire le spese di casa senza sorprese, trasformando la bolletta in una semplice formalità.

  • Sostenibilità inclusa: L’energia fornita è 100% verde, così fai del bene al pianeta anche mentre ti godi il meritato riposo.

  • Massima libertà: Nessun vincolo e nessuna penale. Se cambi idea, sei libero di farlo in qualsiasi momento.

Preferisci seguire l’onda del mercato? Se ami la flessibilità e vuoi approfittare dei momenti in cui i prezzi all’ingrosso scendono, Octopus offre anche una tariffa indicizzata, ideale per chi vuole cavalcare le oscillazioni virtuose del mercato dell’energia.

Non rimandare a settembre quello che può farti risparmiare già da oggi. Cambiare fornitore è un’operazione immediata, digitale e senza interruzioni di servizio.

Passa ad Octopus Energy

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Prezzo fisso fino a 10 anni scegliendo oggi NeN: stop ai rincari in bolletta

Prezzo fisso fino a 10 anni scegliendo oggi NeN: stop ai rincari in bolletta
Bollette senza sorprese per un anno: la convenienza di bloccare le tariffe con Octopus

Bollette senza sorprese per un anno: la convenienza di bloccare le tariffe con Octopus
Luce e gas a prezzo: con E.ON le bollette diventano più leggere, senza sorprese

Luce e gas a prezzo: con E.ON le bollette diventano più leggere, senza sorprese
ENGIE punta sull'energia personalizzata e blocca il prezzo per 12 mesi

ENGIE punta sull'energia personalizzata e blocca il prezzo per 12 mesi
Prezzo fisso fino a 10 anni scegliendo oggi NeN: stop ai rincari in bolletta

Prezzo fisso fino a 10 anni scegliendo oggi NeN: stop ai rincari in bolletta
Bollette senza sorprese per un anno: la convenienza di bloccare le tariffe con Octopus

Bollette senza sorprese per un anno: la convenienza di bloccare le tariffe con Octopus
Luce e gas a prezzo: con E.ON le bollette diventano più leggere, senza sorprese

Luce e gas a prezzo: con E.ON le bollette diventano più leggere, senza sorprese
ENGIE punta sull'energia personalizzata e blocca il prezzo per 12 mesi

ENGIE punta sull'energia personalizzata e blocca il prezzo per 12 mesi
Roberta Bonori
Pubblicato il
14 giu 2026
Link copiato negli appunti