 Con Engie blocchi i rincari: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi
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Con Engie blocchi i rincari: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi

La nuova offerta scade il 29 luglio.
Con Engie blocchi i rincari: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi
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La nuova offerta scade il 29 luglio.
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Engie ha lanciato una nuova offerta a prezzo fisso che rientra nel piano tariffario Energia PuntoFisso 12 Mesi. È una soluzione chiara e trasparente sottoscrivibile fino al 29 luglio e che ti permetterà di bloccare il prezzo di luce e gas per un anno alle seguenti condizioni.

Attiva l’offerta

Da una parte, per quanto riguarda la fornitura di luce elettrica il prezzo sarà di 0,1205€/kWh, con perdite di rete già incluse, e con la possibilità di optare per la tariffa monoraria oppure per quella a fasce. A questo costo aggiungerai una quota fissa di commercializzazione di 72 euro l’anno.

Per il gas invece il prezzo verrà “congelato” a 0,539€/Smc, una delle migliori tariffe sul mercato libero, con corrispettivo fisso annuo di 84 euro.

L’offerta è attivabile interamente online in un paio di minuti e il passaggio di operatore sarà gestito da Engie stessa senza interruzioni di servizio nei tempi normali di legge: circa 1-2 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 lug 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
24 lug 2026
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