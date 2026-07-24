Con Engie blocchi i rincari: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi

Engie ha lanciato una nuova offerta a prezzo fisso che rientra nel piano tariffario Energia PuntoFisso 12 Mesi. È una soluzione chiara e trasparente sottoscrivibile fino al 29 luglio e che ti permetterà di bloccare il prezzo di luce e gas per un anno alle seguenti condizioni.

Da una parte, per quanto riguarda la fornitura di luce elettrica il prezzo sarà di 0,1205€/kWh, con perdite di rete già incluse, e con la possibilità di optare per la tariffa monoraria oppure per quella a fasce. A questo costo aggiungerai una quota fissa di commercializzazione di 72 euro l’anno.

Per il gas invece il prezzo verrà “congelato” a 0,539€/Smc, una delle migliori tariffe sul mercato libero, con corrispettivo fisso annuo di 84 euro.

L’offerta è attivabile interamente online in un paio di minuti e il passaggio di operatore sarà gestito da Engie stessa senza interruzioni di servizio nei tempi normali di legge: circa 1-2 mesi.